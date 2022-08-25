İmam Hatip çıkışından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, ifade verecek - Son Dakika
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İmam Hatip çıkışından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, ifade verecek

25.08.2022 14:16
İmam Hatip çıkışından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, ifade verecek

Konserinde söylediği "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözlerinden dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, Çağlayan Adliyesine gelerek ifade verecek.

Şarkılarının yanı sıra sahnesindeki açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren Gülşen'in nisan ayında verdiği bir konserde "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" dediği ortaya çıktı. Sahnedeki görüntülerin basına sızmasıyla tepki çeken Gülşen hakkında soruşturma başlatıldı.

BUGÜN İFADE VERECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca şarkıcı Gülşen'in sahnede İmam Hatip Liselilere yönelik söylediği sözlerinden dolayı resen soruşturma başlatıldı.Gülşen'in, "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik" kapsamına giren TCK 216 ile suçlanarak polis eşliğinde mevcutlu olarak savcılığa getirilmesine karar verildi. Gülşen'in bugün Çağlayan Adliyesine geleceği öğrenildi.

Sözlerinden dolayı Twitter'da "Gülşen Tutuklansın" etiketiyle trend listesinin ilk sırasına yerleşen Gülşen, sessizliğini koruyor.

YORUMLAR
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Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmam Hatip çıkışından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, ifade verecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmam Hatip çıkışından dolayı hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, ifade verecek - Son Dakika
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