Komedyen Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise ile Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Kaya'dan cevap gecikmedi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA GİZLEMEM"

Kısa sürede yayılan aşk iddiasının ardından Müzikonair'e açıklama yapan Hasan Can Kaya, "İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı. Hadise ise hakkında çıkan aşk iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.