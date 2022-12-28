Komedyen Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika
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Komedyen Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı

28.12.2022 16:25

Konuşanlar programının sunucusu Hasan Can Kaya, eylül ayında Mehmet Dinçerler ile boşanan Hadise ile aşk yaşadığı yönündeki haberleri yalanlayarak "İddialar doğru değil. Bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında sessiz sedasız evlendiği Mehmet Dinçerler ile eylül ayında tek celsede boşanan Hadise ile Hasan Can Kaya'nın aşk yaşadığı iddia edildi. Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasına Kaya'dan cevap gecikmedi.

"BÖYLE BİR ŞEY OLSA GİZLEMEM"

Kısa sürede yayılan aşk iddiasının ardından Müzikonair'e açıklama yapan Hasan Can Kaya, "İddialar doğru değil. Ben de haberlerde gördüm. Günde 14 saat film setindeyim. Nereden çıktı hiçbir fikrim yok. Zaten bekar bir insanım öyle bir şey olsa gizlemem" ifadelerini kullandı. Hadise ise hakkında çıkan aşk iddiasıyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

YORUMLAR (1)
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Hasan Can Kaya, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Komedyen Hasan Can Kaya, Hadise ile aşk yaşadığı iddiasını yalanladı - Son Dakika


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