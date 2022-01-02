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Köpeklerin toplatılmasına ilişkin Ömür Gedik'ten paylaşım - Son Dakika

Köpeklerin toplatılmasına ilişkin Ömür Gedik'ten paylaşım

02.01.2022 18:35

Ünlü şarkıcı Ömür Gedik, kendisine bir erkek tarafından saldırıldığını sosyal medya hesaplarından açıklayarak son zamanlardaki sokak köpeklerinin barınaklara gönderilmesiyle ilgili ironide bulundu. Gedik, "Dün gece yolda bana bir adam saldırdı, zor kurtuldum... Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor." sözlerine yer verdi.

Ünlü şarkıcı ve hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik, sosyal medya hesabından kendisine bir erkek tarafından saldırıldığını açıkladı. Aslında köpeklerin toplatılmasına göndermede bulunan Gedik, Twitter'dan yaşadıklarını anlattı.

"ERKEKLERİN TOPLATILMASINI İSTEMEM GEREKİYOR"

Uzun süredir Ferhat Göçer ile birlikte olan Ömür Gedik, "Dün gece yolda bana bir adam saldırdı, zor kurtuldum... Sokakta gezen bütün erkeklerin, tehlikeli olup olmadığına bakılmaksızın toplanmasını istemem gerekiyor. Alo belediye, alın bunları demem lazım. Demiyorum çünkü saçma. Aynı tüm köpeklerin toplatılması kadar saçma!!!" diye yazdı.

Ömür Gedik'e saldırdılar
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Hayvan Hakları, Ömür Gedik, Twitter, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Köpeklerin toplatılmasına ilişkin Ömür Gedik'ten paylaşım - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Köpeklerin toplatılmasına ilişkin Ömür Gedik'ten paylaşım - Son Dakika
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