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Başrollerinde Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören ve Doğaç Yıldız'ın yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor.

MACERASI KISA SÜRDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaz sezonunda devam etmesi planlanan diziler merak konusu olurken kanallardan peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak MedYapım'ın NOW TV için hazırladığı Korkma Ben Yanındayım dizisi için final kararı alındı. Dizi 7. bölümle birlikte ekran macerasını noktalayacak.

DİZİLER PEŞ PEŞE BİTEBİLİR

NOW TV'nin yeni sezonunda devam kararı alınan iki dizisi Hudutsuz Sevda ile Kızıl Goncalar oldu. Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti dizilerinin ise final yapması bekleniyor.