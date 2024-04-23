Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor - Son Dakika
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Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

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NOW TV ekranlarında yeni başlayan Korkma Ben Yanındayım dizisi için final kararı alındı. Ünlü isimlerin başrolünde buluştuğu dizi, 7. bölümle ekran macerasını noktalayacak.

23.04.2024 08:27  Güncelleme: 08:43
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Başrollerinde Şevket Çoruh, Günay Karacaoğlu, Murat Aygen, Nilsu Berfin Aktaş, Didem Balçın, Eren Ören ve Doğaç Yıldız'ın yer aldığı Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor.

MACERASI KISA SÜRDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yaz sezonunda devam etmesi planlanan diziler merak konusu olurken kanallardan peş peşe final haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak MedYapım'ın NOW TV için hazırladığı Korkma Ben Yanındayım dizisi için final kararı alındı. Dizi 7. bölümle birlikte ekran macerasını noktalayacak.

Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

DİZİLER PEŞ PEŞE BİTEBİLİR

NOW TV'nin yeni sezonunda devam kararı alınan iki dizisi Hudutsuz Sevda ile Kızıl Goncalar oldu. Yabani, Gaddar, Şahane Hayatım ve Kirli Sepeti dizilerinin ise final yapması bekleniyor.

Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor
Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor

Nilsu Berfin Aktaş, Günay Karacaoğlu, Hudutsuz Sevda, Kızıl Goncalar, Şahane Hayatım, Kirli Sepeti, Şevket Çoruh, Murat Aygen, Eren Ören, Yabani, Dizi, NOW, Televizyon, 3.Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Korkma Ben Yanındayım dizisi final yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mert kursun : Atlamali ziplamali dizi yapmazsaniz ulkemizde tutmaz 0 0 Yanıtla

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