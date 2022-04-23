Kötü Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdular - Son Dakika
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Kötü Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdular

23.04.2022 13:34
Kötü Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdular

2020 yılında TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya başlayan Masumlar Apartmanı'ndan hayranlarını kötü haber geldi. Başrollerinde Ezgi Mola, Merve Dizdar, Birkan Sokullu'nun paylaştığı Masumlar Apartmanı dizisi final mi yapıyor? İşte cevabı...

Senaryosunun Deniz Madanoğlu ile Rana Mamatlıoğlu'nun kaleminden çıkan psikoloji ve dram türündeki diziden hayranlarını üzen haber geldi.

Başrollerini Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz gibi isimlerin paylaştığı Masumlar Apartmanı final tarihini açıkladı.

FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI

Sosyal medyada, dizideki karakterlerin performanslarıyla viral olduğu Masumlar Apartmanı, final kararıyla sevenlerini üzdü. TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı finalini 71. bölüm olarak belirledi.

REYTİNGLERDE İSTEDİĞİ SEVİYEYE ULAŞAMADI

Her Salı saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan dizi, 2. sezonunda istenilen reytinglere ulaşamayan dizi 24 Mayıs yayınlanacak son bölümüyle ekranlara veda edecek.

MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Senaryosu Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından alınarak hazırlanan ve gerçek hayata dayalı hikayelerden oluşan dizide, psikolojik sorunlarla boğuşan bir ailenin yaşadığı sıkıntılar ve aile olmanın sağladığı dayanışma ile bu sıkıntıların üstesinden gelmek için sergilediği çabalar anlatılıyor.

Kötü Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdular
Kötü Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdular
Kötü Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdular

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Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı Masumlar Apartmanı'ndan mayıs ayında final kararı

Masumlar Apartmanı, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Ezgi Mola, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Kötü Haber Geldi! Bu Sözlerle Duyurdular - Son Dakika


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