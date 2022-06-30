Kötü Haber Geldi! Hastaneye Kaldırıldı

Türk müteahhit ve iş insanı olan Ali Ağaoğlu, Forbes Türkiye 'nin 2017'de hazırladığı "En Zengin 100 Türk" listesinde 1 milyar dolarlık servetiyle 27. sırada yer almaktadır.

Kaynak: Snob Magazin

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