Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Survivor'da yarışan Dilan Çıtak ile arası bir süredir açık olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da yaşandığı belirtilen "kumanda" olayıyla ilgili yürüyen soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti. Tatlıses'in mahkeme huzurunda kızından şikayetçi olduğunu dile getirdiği aktarıldı.
İddialara göre Dilan Çıtak, Bodrum'da bir kahvaltı sırasında babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlattı. Kumandanın "silah sayılması" üzerine başlatılan sürecin kamu davasına dönüştüğü, soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.
tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre, Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi'ne tekerlekli sandalye ile geldi.
Haberde yer alan bilgilere göre Tatlıses, adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak'tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getirdi. Tatlıses'in, ifade işlemlerinin ardından Rusya'daki konseri için yola çıktığı kaydedildi. Tatlıses'in daha önce şikayetini geri çektiği de belirtildi.
