Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
13.01.2026 14:42
İbrahim Tatlıses, Dilan Çıtak'ın Bodrum'daki kahvaltıda ''kumanda fırlattığı'' öne sürülen olaya ilişkin dosyada ifade vermek için Bodrum Bitez Adliyesi'ne gitti. Tatlıses, ifade işlemlerinin ardından Rusya'daki konseri için yola çıktı.

Survivor'da yarışan Dilan Çıtak ile arası bir süredir açık olan İbrahim Tatlıses, Bodrum'da yaşandığı belirtilen "kumanda" olayıyla ilgili yürüyen soruşturma kapsamında ifade vermek için adliyeye gitti. Tatlıses'in mahkeme huzurunda kızından şikayetçi olduğunu dile getirdiği aktarıldı.

KUMANDA OLAYI KAMU DAVASINA DÖNÜŞTÜ

İddialara göre Dilan Çıtak, Bodrum'da bir kahvaltı sırasında babası İbrahim Tatlıses'e kumanda fırlattı. Kumandanın "silah sayılması" üzerine başlatılan sürecin kamu davasına dönüştüğü, soruşturmanın da sürdüğü belirtildi.

TEKERLEKLİ SANDALYEYLE ADLİYEYE GELDİ

tv100 Magazin Hattı'nın haberine göre, Almanya turnesi kapsamında planlanan iki konserini ifade vermek üzere ileri bir tarihe erteleyen Tatlıses, Bodrum Bitez Adliyesi'ne tekerlekli sandalye ile geldi.

"ŞİKAYETÇİYİM" DEDİ

Haberde yer alan bilgilere göre Tatlıses, adliyede verdiği ifadede kızı Dilan Çıtak'tan şikâyetçi olduğunu mahkeme huzurunda dile getirdi. Tatlıses'in, ifade işlemlerinin ardından Rusya'daki konseri için yola çıktığı kaydedildi. Tatlıses'in daha önce şikayetini geri çektiği de belirtildi.

Son Dakika Magazin Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Talat atalar Talat atalar:
    bu arabesk müzik yapan sanatcilarin neden hep coluguyla cocuguyla araları açık. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
