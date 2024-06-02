Kubat, sahne öncesi basının karşısına çıktı - Son Dakika
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Kubat, sahne öncesi basının karşısına çıktı

Kubat, sahne öncesi basının karşısına çıktı

Kubat, yoğun konserinin devam ettiğini söyleyerek kendine iltifat etti. Yakında sürpriz düetler yapacağını belirtti. Estetik konusunda ise kişinin mutlu olması gerektiğini söyledi. İki saat sahnede kalan Kubat, farklı türkülerle sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

02.06.2024 05:15
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Sahne öncesi basının karşısına çıkan Kubat, soruları yanıtladı.

Her şeyin yolunda olduğunu yoğun konserinin devam ettiğini söyleyen Kubat, "balmumu heykeli gibiyim hiç değişmiyorum dimi arkadaşlar diyerek kendine iltifat ederek güldürdü.

Çok yakında sürprizlerle geleceğini hiç tahmin etmediğiniz isimlerle düet yapacağım."

"Son zamanlarda erkek sanatçılar da estetik yaptırmaya başladı. Siz de düşünüyor musunuz" şeklindeki soruya Kubat,

"-Kişi nasıl mutlu oluyorsa öyle yapmalı ben biraz bu konuda şanslıyım. Geçenler de özel bir gece de sevgili Emel Sayın, biraz bir şeyler mi yapmak lazım yaş ilerledi dedi. En son bana baktılar ya sen hiç değişmiyorsun balmumu heykeli gibisin dediler. Zamanı gelince minik minik dolgular botoks olabilir. Deformasyona karşıyım bambaşka bir insan oluyor tanımıyorsun. O insan nasıl içine sindiriyor ben onun anlayamıyorum. Ama sindiriyorsa da olabilir. Ömür uzadı herkes genç kalmak istiyor."

İki saat sahnede kalan Kubat, farklı yörelere özgü türküleri ile geceye katılan sevenlerinden yoğun ilgi gördü. Söylediği hüzünlü parçalarla konuklarını duygulandıran Kubat, hareketli parçalarla da neşeli anlar yaşattı."

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kubat, sahne öncesi basının karşısına çıktı - Son Dakika

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