Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kubilay Aka, imajında marjinal bir değişikliğe gitti. Aka, kimsenin beklemediği bir renge boyadı.

KUBİLAY AKA'NIN SAÇLARININ YENİ RENGİ PEMBE

Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyatarak dikkat çekerken, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aka, paylaşımına; "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum" notunu düştü.

"PAMUK ŞEKERİM"

Ünlü oyuncu bununla da sınırlı kalmadı. Sevgilisiyle öpüştüğü romantik anları da paylaşan Aka'ya Sancaktutan, "Pamuk şekerim" yorumuyla karşılık verdi.