Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kubilay Aka, imajında marjinal bir değişikliğe gitti. Aka, kimsenin beklemediği bir renge boyadı.
Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyatarak dikkat çekerken, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aka, paylaşımına; "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum" notunu düştü.
Ünlü oyuncu bununla da sınırlı kalmadı. Sevgilisiyle öpüştüğü romantik anları da paylaşan Aka'ya Sancaktutan, "Pamuk şekerim" yorumuyla karşılık verdi.
Son Dakika › Magazin › Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı - Son Dakika
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