Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
06.06.2025 22:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyattı. Kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ise Aka'nın pembe saçlarına, "Pamuk şekerim" yorumunu yaptı.

Bir süredir meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu Kubilay Aka, imajında marjinal bir değişikliğe gitti. Aka, kimsenin beklemediği bir renge boyadı.

KUBİLAY AKA'NIN SAÇLARININ YENİ RENGİ PEMBE

Kubilay Aka, saçlarını pembeye boyatarak dikkat çekerken, yeni imajını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Aka, paylaşımına; "Saçlarımın tadına bakmak istiyorum" notunu düştü.

Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

"PAMUK ŞEKERİM"

Ünlü oyuncu bununla da sınırlı kalmadı. Sevgilisiyle öpüştüğü romantik anları da paylaşan Aka'ya Sancaktutan, "Pamuk şekerim" yorumuyla karşılık verdi.

Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı
Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı

Hafsanur Sancaktutan, Kubilay Aka, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • @abdyrahym:
    insan kendini neden bu kadar aşşalik duruma düşürür 74 1 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    şaklabana dönmüş aynı 37 0 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    şeklebana dönmüş aynııı erkesksin yani sözde yani 24 1 Yanıtla
  • Adam:
    Şeye benzemiş.. ama bişeye değil 21 0 Yanıtla
  • rs202020:
    Haber değeri çok yüksek 9 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı Yıldız futbolcu A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı
9 gollü çılgın maç UEFA Uluslar Ligi’nde finalin adı belli oldu 9 gollü çılgın maç! UEFA Uluslar Ligi'nde finalin adı belli oldu
İlk bayram namazı Iğdır’da kılındı İlk bayram namazı Iğdır'da kılındı
Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı Yayaya çarpıp hayattan kopardı, hem ehliyetsiz hem ampute çıktı
Düğün yolunda korkunç kaza Anne ve baba hayatını kaybetti Düğün yolunda korkunç kaza! Anne ve baba hayatını kaybetti
Bahçeli: Bayram sonrası TBMM’ye önemli görev düşüyor Bahçeli: Bayram sonrası TBMM'ye önemli görev düşüyor
Bakan Yerlikaya’dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı Bakan Yerlikaya'dan bayramda trafiğe çıkacak sürücülere uyarı
Özel’den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim Özel'den namaz çıkışı sert sözler: Bin pişman ederim
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris’te kıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı
Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar Bayram namazına gelmedi, uykusunu buz gibi suda açtılar
Suudi Arabistan şokta Osimhen’de ibre Galatasaray’a dönüyor Suudi Arabistan şokta! Osimhen'de ibre Galatasaray'a dönüyor

21:57
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
Baltalı Grup, 2 fabrikasını birden kapatıyor
21:37
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
4 kişinin hayatını kaybettiği apartman yangınına ilişkin 4 gözaltı
21:16
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
Hırsızlık yaptığı iddia edilen yaşlı adam kaçmasın diye her şeyi yaptılar
17:47
Trump’tan Musk’a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
Trump'tan Musk'a sert sözler: Aklını kaçırmış adamdan bahsediyorsun
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:18
Nedeni de belli Galatasaray’ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
11:05
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
Çay bardağına sığmayan Lapseki kirazında hasat başladı
10:38
Suudi Arabistan’dan Avrupa’ya Yüzde 90 daha az maaşla döndü
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü
10:33
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
Acil servisler acemi kasaplarla doldu
10:24
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 23:23:29. #7.13#
SON DAKİKA: Kubilay Aka saçlarını pembeye boyattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.