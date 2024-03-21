Kül Masalı'nın 5. bölümünde neler olacak? - Son Dakika
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Kül Masalı'nın 5. bölümünde neler olacak?

Arat'ın Özge'ye olan aşkı ortaya çıkar ve Giraylı Hanesindeki gerçekler yeni sırları açığa çıkarır. Erhan'ın Tufan'a gitmesi Arat'ı öfkelendirir. Özge ve Jale arasındaki çekişme devam ederken Neveser, Jale'yi kocasını geri almaya ikna etmeye çalışır. Arat ve Özge basının önüne çıkmaya karar verirken, Özge'nin şahit olduğu sarsıcı bir olay herkesin gözlerini açar.

21.03.2024 02:42
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Kül Masalı'nın 5. bölümünde neler olacak:

Özge'ye "Sen benim kaderimin cilvesisin" diyen Arat'ın Özge'nin karşısına tesadüfen çıkmadığını öğreniriz. Giraylı Hanesinde açığa çıkan gerçekler, yeni sırların da kapısını aralayacaktır.

Herkesin gizli bir ajandasının olduğu bu hikayede kimse göründüğü kadar masum değildir veya göründüğü kadar suçlu.. Değişmeyecek tek bir gerçek varsa, o da Arat'ın Özge'ye olan aşkıdır.

Erhan, Arat'tan habersiz Tufan'a gider; Jale'yi alıkoyduğu için gözaltına alınan Tufan'ın masum olduğuna inandığını söyler.

Erhan'ın Tufan'a gittiğini öğrenen Arat öfkeden delirir, kardeşim dediği en yakın arkadaşı neden böyle bir şey yapmıştır?

Erhan'ın görünenden çok daha fazlasını bildiğini anlarız. Tüm bu sırların merkezinde Özge ve Jale çekişmesi şiddetlenerek devam eder. Ara Jale'yi köşkten göndermeye karar verir.

Neveser elindeki tüm kartları ortaya koyarak Jale'yi kocasını geri alması için ikna etmeye çalışır.

Özge hakkında yapılan yalan haber sonucunda Arat Özge'yle birlikte basının önüne çıkmaya karar verir. Bu Özge'nin hiç hoşuna gitmez. İfşa olan fotoğraf ne kadar gündemde olursa annesinin ya da onu tanıyan birinin bu röportajı izleyip ortaya çıkma riski de artacaktır.

En beklenmedik anda Özge'nin şahit olduğu sarsıcı bir olay onun da gözlerinin açılmasına ve Giraylı Hanesinde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlamasına sebep olur.

Kaynak: Magazinkolik

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Son Dakika Magazin Kül Masalı'nın 5. bölümünde neler olacak? - Son Dakika

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