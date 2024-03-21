Kül Masalı'nın 5. bölümünde neler olacak:
Özge'ye "Sen benim kaderimin cilvesisin" diyen Arat'ın Özge'nin karşısına tesadüfen çıkmadığını öğreniriz. Giraylı Hanesinde açığa çıkan gerçekler, yeni sırların da kapısını aralayacaktır.
Herkesin gizli bir ajandasının olduğu bu hikayede kimse göründüğü kadar masum değildir veya göründüğü kadar suçlu.. Değişmeyecek tek bir gerçek varsa, o da Arat'ın Özge'ye olan aşkıdır.
Erhan, Arat'tan habersiz Tufan'a gider; Jale'yi alıkoyduğu için gözaltına alınan Tufan'ın masum olduğuna inandığını söyler.
Erhan'ın Tufan'a gittiğini öğrenen Arat öfkeden delirir, kardeşim dediği en yakın arkadaşı neden böyle bir şey yapmıştır?
Erhan'ın görünenden çok daha fazlasını bildiğini anlarız. Tüm bu sırların merkezinde Özge ve Jale çekişmesi şiddetlenerek devam eder. Ara Jale'yi köşkten göndermeye karar verir.
Neveser elindeki tüm kartları ortaya koyarak Jale'yi kocasını geri alması için ikna etmeye çalışır.
Özge hakkında yapılan yalan haber sonucunda Arat Özge'yle birlikte basının önüne çıkmaya karar verir. Bu Özge'nin hiç hoşuna gitmez. İfşa olan fotoğraf ne kadar gündemde olursa annesinin ya da onu tanıyan birinin bu röportajı izleyip ortaya çıkma riski de artacaktır.
En beklenmedik anda Özge'nin şahit olduğu sarsıcı bir olay onun da gözlerinin açılmasına ve Giraylı Hanesinde hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığını anlamasına sebep olur.
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Alev'in bavulunu alarak Abdullah'ın evine gelmesiyle herkes büyük bir şok yaşarken, en sakin kalan kişi Pembe olacaktır. Abdullah ise evi terk ederek Ömer'in yanına yerleşir. Kıvılcım'a linç kampanyası başlatan iş adamını uyaran Ömer, ona hayatının dersini verecektir. Fatih ve Görkem'in ilişkisi mutlu bir şekilde devam ederken aileler de memnundur. Nilay, evlatlık verildiğine inanarak aile geçmişini sorgularken Doğa'dan yardım ister. Nursema ve Umut, evliliklerini kurtarmak için uzaklaşmaya karar verirler. Alev ve Pembe'nin aynı evde yaşaması ise felaketle sonuçlanacaktır.
Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya'nın avukatı Bişar Abdi Alınak, 21 Mart Nevruz Bayramı'nın resmi tatil ilan edilmesi için imza kampanyası başlattıklarını duyurdu. Alınak, kampanyaya destek beklediklerini belirtti ve bayramın kutlanmasıyla ilgili anayasal hakların çiğnenmemesi gerektiğini vurguladı.
Şivan Perwer, 'Keça Kurdan' adlı şarkının sahibi olarak Aynur Doğan'a şarkıyı söyleme yasağı getirdiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Aynur Doğan ise yaptığı paylaşımda, şarkının kendileri için özgürlüğün, barışın ve dayanışmanın sembolü olduğunu belirtti.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, sevgilisi Yiğit Poyraz'ın Survivor programında hırsızlık yapmasıyla ilgili açıklamalar yaptı. Erbil, Poyraz'la çekilmiş bir fotoğrafını 'Şampiyon' notuyla paylaştı.
Prens Harry ve Meghan Markle'ın bireysel biyografileri kraliyet ailesinin resmi web sitesinden silindi ve birleşik bir profil ile değiştirildi. Biyografi şimdi, kraliyet aile üyelerinin listesinin en altına yerleştirilmiş durumda. Çiftin, Sussex Dükü ve Düşesi olarak Kraliyet Ailesi'nin çalışan üyeleri olarak görevlerinden ayrıldığı belirtiliyor. Ayrıca, Markle'ın aktris olarak geçirdiği zaman ve Harry'nin başarıları da biyografide yer alıyor.
Kızıl Goncalar'da Cüneyd ve Mira arasında geçen Ramazan sahnesine gelen eleştirilerin ardından dizinin senaristi oyuncular için "Oynuyorlar, engelleyemiyoruz" derken yapımcısı ise "Yapıyorlar, engelleyemiyoruz" ifadelerini kullandı.
Ünlü oyuncu Megan Fox, estetik ameliyatlarına devam edeceğini açıkladı. Yıllardır süregelen estetik ameliyatı tartışmalarına son veren Fox, göğüslerine ve poposuna estetik yaptıracağını belirtti. Transformers yıldızı, vücudunda yeteri derece yağ olması durumunda Brezilya poposu yaptıracağını da ifade etti. Ancak genel anestezi korkusu nedeniyle birçok prosedürden kaçındığını da belirtti.
36 yaşındaki Youtuber Jessica Pettway, 3. evre rahim ağzı kanseri yanlış teşhis edilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Geride eşini ve iki küçük çocuğunu geride bıraktı. Pettway, Temmuz 2023'te Instagram'da ölümcül hastalıkla cesurca verdiği mücadeleyi ve yanlış teşhis edildiğini açıklamıştı.
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