Kurban Filminin Çekimleri Sakarya'da Başladı - Son Dakika

Son olarak üçlemesinin son filmi olan ve ülkemizi Oscar ödüllerinde temsil eden "Ateşin Düştüğü Yer" filmiyle Montreal Film Festivali'nin en iyi film seçilmiş eserleri arasında "en iyilerin en iyisi 20 film seçkisi" arasına girmiş olan İsmail Güneş, yine iddialı bir filme imza atmak üzere çalışmalarına başladı.

SAKARYA'DA ÇEKİLİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve TRT'nin desteklediği proje, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem YÜCE'nin incelikli misafirperverliği ve katkılarıyla Sakarya'nın Taraklı ilçesinde gerçekleşen KURBAN filmi çekimlerinin Mart ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor.

YÜREKLERE DOKUNACAK

Başrolünde Hür Adam filminde Bediüzzaman Said Nursi'yi canlandıran usta ve tecrübeli oyuncu Mürşit AĞABAĞ'ı göreceğimiz KURBAN filmi gençliğini kömür madenlerinde geçirmiş ve çok hırpalanmış; üç çocuğundan tek ve en büyük oğlu İsmail'i Şırnak'ta terör hattında askerde olan İbrahim'in bir yandan da yoksullukla baş etme çabası gözler önüne seriliyor.

USTA İSİMLER BU FİLMDE BULUŞTU

Filmde Mürşit AĞABAĞ'a başrollerde usta oyuncu Fuat ONAN, Ümit ÇIRAK ve Nermin YILMAZ eşlik ediyorlar. Geniş bir oyuncu kadrosuna da sahip olan filmde ayrıca Mehmet ÖZGENÇ, Şerafettin KAYA, Mustafa CANKILIÇ, Kamil ÖVÜNÇ, Yalçın, KESEBİR gibi tecrübeli isimlerin yanında Yasemin Ece ERÇETİN, Levent YILMAZ, Aktan, Oral OKUDUCU ve Murat ÖZDİL gibi isimler var.

'BİR İBRAHİM İKİ İSMAİL' SLOGANIYLA YOLA ÇIKTI

Usta yönetmen İsmail GÜNEŞ senaryosunu da kendisinin yazdığı KURBAN filminde Ülkemizin 40 yıldır kanayan yarası olan terör sorununa hamasetten çok uzak, gerçekçi, sıcak ve samimi bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

"Bir İbrahim İki İsmail" sloganıyla yola çıkan filmin Anadolu insanını bir şiir inceliğiyle işlendiğinin ipuçlarını veriyor. Anadolu insanının ruh iklimine hassas dokunuşlarıyla KURBAN filminin iddialı, çok konuşulacak ve ses getirecek bir film olacağı şimdiden hissediliyor.

Mart ayının son haftasında bitirilmesi planlanan Kurban filminin yapımcılığını Aynur GÜNEŞ, Uygulayıcı Yapımcılığını ise Yönetmen Muhammet ÇAKIRAL üstleniyor.