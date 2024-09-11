Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi

Kurtlar Vadisi\'nde Süleyman Çakır\'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın\'ın son hali ve işi

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın, yıllar önce oyunculuğu bırakarak maneviyata yöneldi. Tesettüre giren Ayaydın, bir giyim markası kurarak muhafazakar giyim üzerine satışlar yapıyor.

11.09.2024 11:56
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2003 yılında yayınlanan ve başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ile Selçuk Yöntem2in yer aldığı Kurtlar Vadisi, oyuncularının değişimiyle sık sık gündeme geliyor. Dizide Süleyman Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan Fatma Büşra Ayaydın ise son haliyle gündeme geldi.

KENDİ MARKASININ MODELLİĞİNİ YAPIYOR

Televizyon tarihine damga vuran dizinin bir dijital platformda yayınlanacağına dair çıkan iddiaların ardından oyuncular da konuşulmaya başlandı. Diziden sonra maneviyata yönelerek tesettüre giren Fatma Büşra Ayaydın ise kameralardan uzak bir hayat yaşamaya başladı. Sosyal medya hesabını gizli şekilde kullanan Ayaydın, geçtiğimiz aylarda nikah masasına oturarak soyadını "Aslanoğlu" olarak güncelledi. Tesettür markasını kurarak satışlar yapan Ayaydın, ürünlerinin satışında mankenlik yapıyor.

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi

"TESETTÜRE GİRMEDEN NAMAZ KILMAYA BAŞLAMIŞTIM"

Ayaydın daha önce yaptığı bir açıklamada "Tesettüre girmeden 2-3 yıl önce namaz kılmaya başlamıştım. Oyunculuk yaparken de namaz kılıyordum. Hatta son oynadığım dizide bazı oyuncular bunu duyup bana 'Oyunculuk yapıyorsun namaz ne alaka? Niye bir tarafı seçmiyorsun' şeklinde tepki gösterdi" demişti.

Canan, Derman, Hatırla Sevgili ve En İyi Arkadaşım gibi projelerde yer alan 30 yaşındaki oyuncu, gelen oyunculuk tekliflerini geri çeviriyor.

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi
Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi
Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi

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Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ha Ye: Rabbim yardımcın olsun 62 6 Yanıtla
  • Temel Lezgi: Allahım razi olsun kardeşimden bu dünyanın fani olduğuni anlamiş 36 7 Yanıtla
  • Mehmet Aydın: Son halini göremedik 27 3 Yanıtla
  • Ali Demir: ??son hali ne zaman yayınlanır 18 2 Yanıtla
  • MEZARCI BS: Arkası yarın :))son dakika haberin haber anlayışı yarım yamalak 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın kızıydı! İşte oyunculuğu bırakan Fatma Büşra Ayaydın'ın son hali ve işi - Son Dakika
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