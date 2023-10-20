 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kurtlar Vadisi oyuncusu Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu - Son Dakika

Kurtlar Vadisi oyuncusu Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu

Son Güncelleme: 20.10.2023 13:22

Kurtlar Vadisi'nde Cerrahpaşalı Halit rolüyle hafızalara kazınan Özcan Varaylı, TRT 1 ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Oyuncu 112. bölümde dahil olacağı dizide Rüstem rolünü oynayacak.

Birçok projede yer alan ve Kurtlar Vadisi'ndeki Cerrahpaşalı Halit rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Özcan Varaylı'nın yeni adresi belli oldu. Usta oyuncu, 100. bölümü geride bırakan iddialı dizi Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu.

112. BÖLÜMDE DAHİL OLACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, son olarak "Zübeyde" filminde Paşa rolüyle sinema perdesinde seyirci karşısına çıkan Özcan Varaylı Gönül Dağı'nda Rüstem rolüne hayat verecek. Başarılı oyuncu, güçlü kadrosu ve samimi senaryosuyla beğeni toplayan dizinin 112. bölümde kadroda yerini alacak. Rüstem'in dizinin Fazıl'ıyla (Eren Can Vurucu) bağlantılı bir karakter olacağı öğrenildi.

Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu
Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu
Kurtlar Vadisi'nin efsane oyuncusu Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu

Kurtlar Vadisi, Özcan Varaylı, Gönül Dağı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi oyuncusu Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu - Son Dakika


Son Dakika
15:50 Engin ve Dilan Polat hakkındaki terör soruşturması iddiasına avukattan yalanlama
15:30 Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda minibüsle kamyon çarpıştı: 5 ölü, 5 yaralı
15:21 Arda Güler, Real Madrid forması giymeye hazırlanıyor! Ancelotti bizzat tarih verdi
15:04 Putin, Biden'ın ''Rusya savaşı kaybetti'' sözleriyle dalga geçti
15:01 Salih Bademci, Çağatay Ulusoy'la çalışmanın en kötü yanını anlattı: Sürekli yemek konuşarak birbirimizi gazlıyoruz
14:57 TCMB Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi artırılacak
14:46 Fenerbahçe'den Erden Timur'un iddiaları için TFF'ye başvuru
14:35 Oradaki ironiyi kimse anlamaz! Muhtar adayına seçim kaybettirecek pankart
14:21 Neymar sakatlandığı için FIFA tazminat ödeyecek! İşte Al Hilal'in kasasına girecek para
14:09 Metin Pıhlıs, vurgun yapıp kaçan eski rol arkadaşı Kıvanç Talu'nun kendilerine attığı mesajı ifşa etti: Fakir muhabbetinizi duymayacağım için mutluyum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2023 16:00:52. #1.12#
SON DAKİKA: Kurtlar Vadisi oyuncusu Özcan Varaylı, Gönül Dağı'nın kadrosuna dahil oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement