Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi - Son Dakika
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Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi

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Kurtlar Vadisi'nde Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, sevenleri tarafından yıllar geçmesine rağmen dizideki ölüm yıldönümünde anılmaya devam ediyor. Karakterinin 20. ölüm yıldönümünü unutmayan Kaynarca ise geleneği bozmayarak taziye mesajı yayınladı.

08.04.2024 14:49  Güncelleme: 14:53
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Televizyon tarihinin efsane dizilerinden Kurtlar Vadisi'ndeki Süleyman Çakır, ölümünün 20. yılında yine sevenleri tarafından unutulmadı.

"GÜZEL ADAMDI"

Dizide Oktay Kaynarca'nın oynadığı Süleyman Çakır karakteri, 43. bölümde vurulmuş 45. bölümde ise hayatını kaybetmişti. Ölümüyle diziye damga vuran karakter için her yıl anma mesajları yayınlarken sosyal medyada da gündem oluyor. Her yıl 8 Nisan'da anılan oyuncu bu sene de unutulmadı. Oktay Kaynarca da geleneği bozmayarak karakteri için yayınladığı videoda "Rahmetlinin 20. sene-i devriyesi. Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Güzel adamdı" ifadelerini kullandı.

Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı
Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı
Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı
Kurtlar Vadisi\'nin Süleyman Çakır\'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca\'dan taziye mesajı geldi

Süleyman Çakır, Oktay Kaynarca, Kurtlar Vadisi, Televizyon, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kurtlar Vadisi'nin Süleyman Çakır'ı ölümünün 20. yılında anıldı! Oktay Kaynarca'dan taziye mesajı geldi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • onurcan Tecimer: Bu toplumun tedaviye ihtiyacı var 64 2 Yanıtla
  • Gregor Samsa: Ne kafalar var arkadaş.Komedi resmen. 25 0 Yanıtla
  • Cumali Demir: Son İstanbul sefiri Süleyman Çakır'ın vefatının 20. sene-i devriyesinde kendisine Allah'tan rahmet yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin... ne güzel İstanbul bee 12 9 Yanıtla
  • Mehmet ÇAKIRALP: Memaaattiiiiiiiii 3 3 Yanıtla
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