Kuruluş Osman, bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor: Nikola'nın Osman Bey'e uygulamaya çalıştığı hain planı ne? İnegöl'de zafer gelecek mi?

Atv ekranlarından yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, 94. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak.

OSMAN BEY'İ TUZAĞA ÇEKMEK İSTEYEN NİKOLA'NIN HAİN PLANI NEDİR?

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında; Osman Bey ve Alpları İnegöl'ün kapısını kırmıştır artık. İnegöl Tekfuru Nikola'nın ise pes etmeye hiç niyeti yoktur. Nikola, Osman Bey'i büyük bir tuzağa çekme niyetindedir. Nikola'nın hain planı ne olacaktır?

BAŞI BELAYA GİREN ORHAN VE HOLOFİRA KURTARILABİLECEK Mİ?

İnegöl fethine yetişmeye çalışan Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'nın başının belada olduğu haberini alırlar. Malhun ve Bala Hatun, Orhan ile Holofira'yı kurtarmak için nasıl bir hamle yapacaktır?

Osman Bey, İnegöl Kalesi içinde ilerlerken, Alplar ve Gündüz Bey kaleyi ele geçirmek üzeredir. Gündüz Bey, olmadık bir anda, ağır bir şekilde yara alır. Gündüz Bey, İnegöl surlarında Kayı Sancağının dalgalandığını görebilecek midir?

OSMAN BEY, İNEGÖL'DE SAVAŞINI SÜRDÜRÜYOR

Osman Bey, Nikola'nın tuzağına çekilir görünse de asıl tuzağı kendisi kurmuştur. Nikola'yı nasıl alt edecektir? Nikola için yapacak bir şey kalmamış gibidir. Güvendiği Kostantiniyye İmparatoru, Nikola'nın boynunu vurulmaktan kurtarabilecek midir? Osman Bey İnegöl'de zafere ulaşıp sevdiği herkesle birlikte fetih sevinci yaşayabilecek midir?