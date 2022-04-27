Kuruluş Osman'da bu akşam neler yaşanacak? Osman Bey, Nikola'yı neden esir etti? - Son Dakika
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Kuruluş Osman'da bu akşam neler yaşanacak? Osman Bey, Nikola'yı neden esir etti?

27.04.2022 14:13

Bu akşam 92. bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Kuruluş Osman'da İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar.

Başrollerinde Burak Özçivit, Yıldız Çağrı Atiksoy, Özge Törer ve Erkan Avcı'nın yer aldığı Kuruluş Osman dizisinde Nikola'yı öldürmek yerine esir alan Osman Bey'in yeni planı herkesi şaşırtmaya yetecek.

KURULUŞ OSMAN'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Osman Bey, sonunda İnegöl Tekfuru Nikola'yı ele geçirir. Herkes Nikola'nın acı ölümünü beklerken, Osman Bey onu öldürmez. Nikola esir edilerek Kayı obasına götürülür. Osman Bey'in yeni planı ne olacaktır? Karanlığın elçisi Usta Arius ve Bizans Komutanı Romanos bu toprakları nasıl şekillendireceklerini konuşurken, ortaya ateş gibi düşen bir haber gelir. Osman Bey, Nikola'ya karşılık, İnegöl kalesini istemektedir. Usta Arius ve Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim edecek midir? İnegöl'ün fethedileceği haberi dalga dalga yayılmış, Kayı obasını fetih heyecanı sarmıştır. Bala Hatun önderliğinde Bacıyanlar pusatlarını kuşanırlar. Malhun Hatun'un topladığı hatunlar ise cenk sürerken, arkada orduya lazım olacak malzeme ve levazımları toparlarlar. Günüz Bey'de, İnegöl surlarını dövecek mancınıkların başında olacaktır. Bütün Alplar, Osman Bey'in buyruğuna dikkat kesilmiştir. Tek gerçek ise artık fetih vaktidir.

Tekfur Kosses'in yaraları iyileşirken, aynı zamanda Şeyh Edebalı'nın sohbetlerinden de nasiplenir. Tekfur Kosses, yıllar sonra ilk defa kendisini, yaptıklarını sorgulamaya başlar. Tekfur Kosses'in inanç dünyasında bir değişim mi yaşanmaktadır? Usta Arius, Kayı obasındaki casusu Barkın'ı kullanarak şartları kendi lehine çevirmek ister. Artık maskenin düşme vakti gelmiştir. Ardı ardına kurduğu oyunların sonuna gelen karanlığın elçisi Usta Arius, Osman Bey'in eline düşer. Osman Bey, maskenin ardında kimin olduğunu öğrenince ne yapacaktır?

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Burak Özçivit, Kuruluş Osman, Atv, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'da bu akşam neler yaşanacak? Osman Bey, Nikola'yı neden esir etti? - Son Dakika


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