Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne? - Son Dakika
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Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne?

25.05.2022 14:28

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisi, bu akşam 95. bölümüyle izleyicileriyle buluşacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında Bala Hatun'un yatakta halsiz bir şekilde yatması dikkati çekti.

Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı TRT 1'in tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, bu akşam 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

BALA HATUN'UN SAĞLIK DURUMU MERAK UYANDIRDI

Dizinin merakla beklenen 95. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda; Çobanoğlu Ali Bey'in, Osman Bey'e sırt vermeye geldiği görüldü.

Öte yandan Bala Hatun'un yatakta halsiz bir şekilde yatması dikkati çekti. Osman Bey'in oğlu Alâeddin Bey'in, ''Anam otağdadır baba. Pek iyi görünmez.'' sözleri, Bala Hatun'un sağlık durumu hakkında merak uyandırdı.

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Kuruluş Osman, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne? - Son Dakika


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