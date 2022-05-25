Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yıldız Çağrı Atiksoy gibi başarılı isimlerin yer aldığı TRT 1'in tarihi dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğindeki Kuruluş Osman, bu akşam 95. bölümüyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Öte yandan Bala Hatun'un yatakta halsiz bir şekilde yatması dikkati çekti. Osman Bey'in oğlu Alâeddin Bey'in, ''Anam otağdadır baba. Pek iyi görünmez.'' sözleri, Bala Hatun'un sağlık durumu hakkında merak uyandırdı.
Son Dakika › Magazin › Kuruluş Osman'ın bu akşamki bölümünde neler olacak? Yatakta halsiz yatan Bala Hatun'un sağlık durumunda son durum ne? - Son Dakika