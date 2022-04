Kuruluş Osman'ın son bölümünde neler yaşandı? Dizide yapılan zaman atlaması izleyiciyi şaşkına çevirdi! - Son Dakika

Yapımcılığını ve proje tasarımını Mehmet Bozdağ'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ahmet Yılmaz ve Erkan Nurhan'ın oturduğu ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü izleyenler gözlerine inanamadı.

Kuruluş Osman 90. Bölüm ekranlara gelirken yeni bölümde zaman atlaması yaşandı. Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in can verdiği Osman Bey karakterinin bebekleri Orhan Bey ve Alaeddin Bey dizide büyümüş bir şekilde seyircinin karşısına çıktı. Kuruluş Osman dizisinde Orhan Beyi Aybars Kartal Özson, Alaeddin Beyi ise Yaman Çınar Balcı oynuyor. Yani Kuruluş Osman dizisine iki isim zaman atlaması yaşanarak dahil oldu. Kuruluş Osman dizisinde yaşanan zaman atlaması ekran başındakileri şaşkına çevirirken herkes Burak Özçivit ile ilgili geleceği merak etmeye başladı. Şu an için Kuruluş Osman dizisinde Burak Özçivit'in ayrılığı ya da zaman atlamasında bir değişimi gibi bir şey söz konusu durmuyor.