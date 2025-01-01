Kuşadası, 2025 Yılına Coşkulu Bir Sokak Partisiyle Merhaba Dedi - Son Dakika
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Kuşadası, 2025 Yılına Coşkulu Bir Sokak Partisiyle Merhaba Dedi

Kuşadası, 2025 Yılına Coşkulu Bir Sokak Partisiyle Merhaba Dedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 2025 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sokak partisiyle girdi. Gecede DJ'lerin performansları ile kutlamalar coşkuyla yapıldı. Kuşadalılar, etkinlikte bir araya gelerek yeni yılı eğlenceli bir şekilde karşıladı. Belediye Başkanı Ömer Günel, yeni yılda kesintisiz hizmet sözü verdi.

01.01.2025 03:06  Güncelleme: 03:09
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Türkiye'de turizmin önde gelen şehirlerinden olan Aydın'ın Kuşadası ilçesi 2025 yılına Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen sokak partisiyle hoş geldin dedi. DJ Emre Öztürk, DJ Optical ve DJ Ünsal Alçin'in muhteşem bir sahne performansı sergilediği gecede, Kuşadalılar yeni yılı coşkuyla karşıladı.

Kuşadası'nda yeni yıl kutlamalarının adresi sahil bandı oldu. Saat 19.00'dan itibaren binlerce Kuşadalı 2025 yılını karşılamak için Atatürk Bulvarı'nda kurulan sahnenin bulunduğu alana akın etti. Müzik yayını ile başlayan kutlamalar, DJ Emre Öztürk, DJ Optical ve DJ Ünsal Alçin'in sahne performansı ile zirve yaptı. Kuşadası Belediyesi tarafından organize edilen sokak partisinde, Kuşadalılar yeni yılı coşkuyla karşılayıp, gönüllerince eğlendi. Etkinliklere Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de ailesiyle birlikte katılarak hemşehrilerinin yeni yılını kutladı.

Kuşadası Belediyesi'nin yeni yılda da hemşehrilerinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel, "Öncelikle 2025'in tüm Türkiye'de ekonomik sıkıntıların bir nebze de olsa hafiflediği bir yıl olmasını diliyorum. Biz kentimizde kesintisiz hizmet üretmeye devam edeceğiz. Yeni yılda da hemşehrilerimizle omuz omuzda olup, sosyal yardımlarımızı olabildiğince artıracağız. Yeni yıl bizler için yeni bir hizmet dönemi anlamına geliyor. Tüm Kuşadalılara mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu.

Kentteki yeni yıl kutlamalarında, Kuşadası Belediyesi tarafından çocuklara yönelik de birçok eğlenceli aktivite düzenledi. Bu kapsamda ışıklı yılbaşı ağacı figürü ve farklı dekoratif süslemelerin yerleştirildiği İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı'nda çocuklar için ücretsiz olarak sihirbazlık ve sirk gösterileri ile çizgi film karakterlerinin kostümlerini giyenler tarafından çeşitli şovlar sergilendi. Yapay kar yağışının da olduğu etkinliklerde minikler, akranları ve ebeveynleriyle keyifli dakikalar geçirdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Kuşadası, 2025 Yılına Coşkulu Bir Sokak Partisiyle Merhaba Dedi - Son Dakika

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