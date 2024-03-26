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Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından 27 Mart Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kuşadası Tiyatro Günleri başladı. 28 Mart'ta sona erecek Tiyatro Günleri kapsamında ücretsiz olarak sahnelenen tiyatro oyunlarına Kuşadalı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kuşadası Tiyatro Günleri, 22 Mart Cuma günü 'Ah Şu Gençler" isimli oyunu ile başladı. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde Kuşadası Belediyesi Gençlik Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenen oyun izleyiciler tarafından beğeni ile izlendi. Kuşadası Tiyatro Günleri, 25 Mart Pazartesi günü Kuşadası Belediye Tiyatrosu Oyuncuları tarafından sahnelenen "Kadın Sığınağı" isimli tiyatro oyunu ile sürdü.

26 Mart Salı günü Kuşadası Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Bernarda Alba'nın Evi" isimli oyunla devam edecek olan Kuşadası Tiyatro Günleri, 28 Mart Perşembe günü Tiyatro Ada tarafından sahnelenecek olan "Yaldönego Ülkesi" isimli oyunla sona erecek. Pera Düğün, Organizasyon ve Kültür Merkezi'nde saat 20.30'da başlayan tiyatro oyunları halka açık ve ücretsiz olarak sergileniyor. - AYDIN