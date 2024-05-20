Kütahya\'da Adamlar Konseri Gençlerin Yoğun İlgi Gördü

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Kütahya'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Adamlar isimli müzik grubu konser verdi. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği konsere binlerce Kütahyalı vatandaş katıldı. Kütahya Belediyesi önünde gerçekleşen konsere katılan vatandaşlar, ellerinde bayraklarla Adamlar grubunun söylediği şarkılara eşlik etti. Konser öncesi sahneye çıkan Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, vatandaşların 19 Mayıs Bayramı'nı kutladı. Kütahyalı vatandaşlar, konser için Başkan Eyüp Kahveci'ye teşekkür ederek çok mutlu olduklarını ve bu tür etkinliklerin devam etmesi gerektiğini söyledi. - KÜTAHYA