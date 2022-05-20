Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri - Son Dakika
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Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri

20.05.2022 09:45
Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kütahya Belediyesi bahçesinde sahne alan Feridun Düzağaç, seslendirdiği şarkılarıyla Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda Kütahya Belediyesi bahçesinde sahne alan Feridun Düzağaç, seslendirdiği şarkılarıyla Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kütahya Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde organize ettiği Gençlik Konserleri dizisinin son akşamında, Türk müziğinin sevilen ismi Feridun Düzağaç sahne aldı.

Konser öncesinde, alanı dolduran binlerce Kütahyalı hemşehrilerine hitap eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, gençlerin ve Kütahyalıların 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Başkan Işık, "Gençlerimizin bu anlamlı ve mutlu gününde, Kütahya Belediyesi olarak Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü organizasyonda iki gün süre ile Gençlik Festivali konserlerini icra ediyoruz. Bu ülkeyi bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos ve 29 Ekimde sürpriz sanatçılarımızla etkinliklerimiz devam edecek. Herkese iyi seyirler ve eğlenceler diliyorum" dedi.

Feridun Düzağaç, sahnede dillerden düşmeyen şarkılarını seslendirerek, Kütahyalılara unutulmaz bir gece yaşattı. Düzağaç, nişanlısına evlilik teklifi etmek isteyen gençleri sahneye alarak, evlilik tekliflerine şahitlik etti. Bu sürpriz evlilik teklifi ile birlikte gençlere mutlu bir yaşam dileyen Düzağaç, konserinde sevilen türkülere de yer verdi.

Başkan Işık, günün anısına Feridun Düzağaç'a Kütahya Çinisi ile birlikte Belediye Kütahyaspor atkısı ve Feridun Düzağaç yazılı forma hediye etti.

Kütahya'da olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Düzağaç, yeniden Kütahya'da konser vermek istediğini belirterek, konserde emeği geçenlere teşekkür etti. - KÜTAHYA

Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri
Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri
Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri
Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri
Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri
Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Kütahya'da Feridun Düzağaç konseri - Son Dakika


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