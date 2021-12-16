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Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek - Son Dakika

Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek

16.12.2021 16:54
Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek

Ünlü sanatçı Leman Sam, Artvin'de geçtiğimiz aylarda Kars'tan Kırgızistan'a kesilmek üzere götürülmek istenirken tır dorsesinde ölümü terk edilen atların bakımı için konser vermeye hazırlanıyor.

Tır dorsesinde ölüme terk edilen atlara gönüllü hayvan severler sahip çıkmış, bakım ve tedavileri yapılmıştı. Atların sahibi ve tır şoförlerine para cezası verilirken, atlar ise yedi emin olarak hayvan severler tarafından sahiplenilmişti.

Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek

ELDE EDİLEN GELİR ATLARIN BAKIMI İÇİN KULLANILACAK

Artvin'de faaliyet gösteren Hayvanları, Doğayı, İnsanları Koruma ve Yaşatma Derneği (HAYDİKO) Borçka ve Ardanuç ilçelerinde atlara yer temini ve ahır yaparak hayvanların kalacak yerlerini sağlamıştı. Bakım ve tedavilerini üstlenen HAYDİKO'ya destek sanatçı Leman Sam'dan geldi. 8 Ocak'ta Hopa'da atlar yararına düzenlenecek olan konserin geliri bakımları süren atlar için kullanılacak.

Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek

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Son Dakika Magazin Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Leman Sam onları unutmadı! Ölüme terk edilen atlar için konser verecek - Son Dakika
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