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Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilde - Son Dakika

Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilde

15.01.2022 23:56

Yeni filmi Don't Look Up filmi ile çok konuşulan 47 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio, 24 yaşındaki sevgilisi Camila Morrone ile birlikte çıktığı St. Barts tatilinde samimi bir şekilde görüntülendi.

Son dönemde önemli rollerinden birini üstlendiği filmle gündemde olan ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisiyle birlikte tatile çıktı.

ROMANTİK DAKİKALAR

47 yaşındaki oyuncu Leonardo DiCaprio, sevgilisi Camila Morrone ile birlikte çıktığı St. Barts tatilinde görüntülendi. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran DiCaprio ile Morrone, dalgaların arasında romantik anlar da yaşadı.

MİLYARDERİN YATIYLA MAVİ YOLCULUK

Leonardo DiCaprio ile 24 yaşındaki Camila Morrone'ye bu tatilde bir grup arkadaşları da eşlik etti. Çift, geçtiğimiz günlerde de İsviçreli milyarder Ernesto Bertarelli'nin lüks yatı Vava II ile çıktıkları gezintide objektiflere takılmıştı.

Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle samimi bir şekilde görüntülendi

"HERKES İSTEDİĞİ KİŞİYLE İLİŞKİ YAŞAMALI"

Rol aldığı Mickey and the Bear adlı filmle adını sinema dünyasına yazdıran Morrone, verdiği bir röportajda, Oscar'lı oyuncu ile birlikteliğine dair 'yargılamalar'dan şikayet etmişti. Morrone, DiCaprio ile aralarındaki 23 yaş farka değinerek, " Hollywood'da ve dünya tarihinde tarafların aralarında büyük yaş farkının olduğu pek çok ilişki yaşandı. Bence herkes istediği kişiyle ilişki yaşamalı" demişti.

Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilde
Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilde
Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilde
Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilde
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Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Leonardo DiCaprio, genç sevgilisiyle tatilde - Son Dakika Magazin


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