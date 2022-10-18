Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu - Son Dakika
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Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu

18.10.2022 11:35

Yeni çıkacak şarkısının kapak fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte, hayranlarının dikkatini çekti. Ünlü şarkıcıya, "Altın çırılçıplak" gibi yorumlar geldi.

Ünlü şarkıcılar, kış aylarına girilirken yeni şarkılarını peş peşe duyurmaya devam ediyor. Şarkıcı ve sunucu Lerzan Mutlu 'Kusura Bakma' adını verdiği yeni şarkısı için stüdyoya girdi. 21 Ekim'de yayınlanacak olan şarkısına aynı zamanda klip çeken Lerzan Mutlu, klip için verdiği kapak pozunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"ALTIN ÇIRILÇIPLAK"

Mutlu'nun turuncu elbisesi ile verdiği poz, kısa süre içerisinde hayranlarının büyük ilgisini çekti. İddialı bir poz veren Mutlu'nun belden aşağı verdiği dekolteye adeta yorum yağdı. Takipçileri fotoğraf için, "Altın çırılçıplak" yorumu yaptı.

İşte Mutlu'nun o pozları:

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı: Altın çırılçıplak
Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı: Altın çırılçıplak
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Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı: Altın çırılçıplak Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu'nun paylaştığı fotoğraf olay yarattı: Altın çırılçıplak

Lerzan Mutlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Lerzan Mutlu'nun belden aşağıdan verdiği dekolte olay oldu - Son Dakika
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