Leyla, gözlerinin önünde Dağhan'ın adamları öldürmesi üzerine ondan korkmaya ve güvendiği bu adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar. Bulduğu ilk fırsatta Dağhan'ın elinden kurtulur.
Bilgisayarı bulmadan bu işten kurtulamayacağını anlayınca babasının güvendiği bir dostundan bilgi almaya gider. Yardım için çaldığı o kapı da başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leyla'yı bulabilmek için uğraşır.
Enver'in tutuklanmasıyla evde olaylar giderek büyür. İnsanlara rezil olmak bir yana Davut kızının hayatından şüphe duyduğu için artık evlilik işinden tamamen vazgeçer ve Yağmur'u da buna ikna etmeye çalışır.
Bu mevzu Fatma ve Davut arasındaki ihanet gerginliğinin de harlanmasına neden olur. Enver hapse düşmekten kurtulmak için babasına karşı son kozunu kullanır.
Oya ve Ekber arasında düğünde kurulan yakınlık artarak devam eder. Bu yakınlık Enver'in dikkatini çekince Aydan'dan babasının açığını bulabilmek amacıyla yardım ister.
Dağhan ve Enver güçlerini birleştirip Ekber Baltacı'yı öldürebilmek için plan yapmaya başlarlar. Gürkan elindeki kanıtlarla Dağhan'a dair bir iz bulmak için Leyla'nın peşine düşer. Onun da vasıtasıyla babasının ölümünü araştırmaya başlar.
Son Dakika › Magazin › Leyla, Dağhan'ın adamlarından kaçmayı başarıyor - Son Dakika
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