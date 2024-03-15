Leyla, Dağhan'ın adamlarından kaçmayı başarıyor - Son Dakika
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Leyla, Dağhan'ın adamlarından kaçmayı başarıyor

Leyla, Dağhan\'ın adamlarından kaçmayı başarıyor

Leyla, Dağhan'ın adamlarının gözleri önünde cinayet işlemesiyle korkmaya ve ona olan güvenini sorgulamaya başlar. Bilgisayarını bulmadan kurtulamayacağını anlayan Leyla, babasının güvendiği bir dostundan yardım almaya gider. Ancak bu yardım isteği başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leyla'yı bulmak için uğraşan Dağhan, Enver'in tutuklanmasıyla olayların büyümesine neden olur. Bu durum, Fatma ve Davut arasındaki ihanet gerginliğini de artırır. Oya ve Ekber arasındaki yakınlık ise Enver'in dikkatini çeker ve Aydan'dan yardım ister. Dağhan ve Enver, Ekber Baltacı'yı öldürmek için güçlerini birleştirirken, Gürkan ise Leyla'nın peşine düşerek Dağhan hakkında bir iz bulmaya çalışır.

15.03.2024 00:30  Güncelleme: 00:36
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Leyla, gözlerinin önünde Dağhan'ın adamları öldürmesi üzerine ondan korkmaya ve güvendiği bu adamın kim olduğunu sorgulamaya başlar. Bulduğu ilk fırsatta Dağhan'ın elinden kurtulur.

Bilgisayarı bulmadan bu işten kurtulamayacağını anlayınca babasının güvendiği bir dostundan bilgi almaya gider. Yardım için çaldığı o kapı da başına yeni belalar açar. Dağhan Müdür'ün de desteğiyle Leyla'yı bulabilmek için uğraşır.

Enver'in tutuklanmasıyla evde olaylar giderek büyür. İnsanlara rezil olmak bir yana Davut kızının hayatından şüphe duyduğu için artık evlilik işinden tamamen vazgeçer ve Yağmur'u da buna ikna etmeye çalışır.

Bu mevzu Fatma ve Davut arasındaki ihanet gerginliğinin de harlanmasına neden olur. Enver hapse düşmekten kurtulmak için babasına karşı son kozunu kullanır.

Oya ve Ekber arasında düğünde kurulan yakınlık artarak devam eder. Bu yakınlık Enver'in dikkatini çekince Aydan'dan babasının açığını bulabilmek amacıyla yardım ister.

Dağhan ve Enver güçlerini birleştirip Ekber Baltacı'yı öldürebilmek için plan yapmaya başlarlar. Gürkan elindeki kanıtlarla Dağhan'a dair bir iz bulmak için Leyla'nın peşine düşer. Onun da vasıtasıyla babasının ölümünü araştırmaya başlar.

Kaynak: Magazinkolik

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