Londra'da açacağı restoran için takipçilerinden destek isteyen Nusret, çıraklık fotoğrafını paylaştı

Bir hayalini daha gerçekleştiren Nusret, müjdeli haberi çıraklık pozunu paylaşarak duyurdu

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Tuz serpme hareketiyle ününü ülke dışına taşıyan ve dünyanın çeşitli yerlerinde restoran açan Nusret Gökçe, şimdi de Londra'nın merkezinde restoran açıyor. Geçtiğimiz haftalarda İspyanya İbiza'daki dükkanının müjdesini veren Gökçe, yeni mekanının haberini de eski yıllarına gönderme yaparak duyurdu.

"LONDRA AÇILIŞI İÇİN İYİ ŞANSLAR DEYİN"

ABD, İspanya, Dubai ve Yunanistan'da işletmeleri bulunan Nusret Gökçe, Londra'da açacağı yeni mekanı için takipçilerinden şans diledi. Yıllar önce çıraklık yaparken çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan sosyetik kasap, "Lütfen yarınki Londra açılışı için bana iyi şanslar deyin" notunu yazdı. Ünlü ismin paylaşımı kısa sürede 389 binden fazla beğeni alırken sevenlerinden de destek yorumları geldi.

BİR HAYALİNİ DAHA GERÇEKLEŞTİRİYOR

Gökçe, Londra'daki restoranın fotoğrafını ise "Çok uzun zamandır bekliyordum ama sonunda hayalim çok yakında açılıyor" notuyla paylaştı.