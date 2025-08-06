Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi - Son Dakika
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Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi

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Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
06.08.2025 14:22
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Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi
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İstanbul Festivali kapsamında sahneye çıkan Jennifer Lopez'in konser sonrası düzenleyeceği özel ''Meet & Greet'' buluşması son anda iptal edildi. 1.5 milyon TL'ye kadar çıkan özel kulis görüşmesi için ödeme yapan hayranlara paralarının iade edileceği bildirildi.

Dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'in İstanbul Festivali kapsamında gerçekleştirdiği konser sonrasında planlanan özel buluşma iptal edildi. TemaCC iş birliğiyle 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alan Lopez'in, konser sonrası seçilmiş hayranlarıyla kuliste gerçekleştireceği "Meet & Greet" (tanışma ve fotoğraf çekimi) etkinliği, son dakikada iptal edildi.

Etkinlik kapsamında sınırlı sayıda kişi, her biri 118 bin TL değerindeki özel biletlerle VIP alanda konseri izleme ve konser sonrası sanatçıyla birebir tanışma fırsatı yakalayacaktı. Bu biletler, özel giriş alanı ve öncelikli hizmetlerle birlikte Jennifer Lopez'le kısa bir buluşma ve hatıra fotoğrafı içeriyordu.

KİŞİ SAYISI SINIRLANDIRILDI

Ancak VIP deneyim bununla da sınırlı kalmadı. Gazete Magazin'in haberine göre, kuliste birebir görüşme talep eden özel misafirlerden başlangıçta kişi başı 180 bin TL ücret talep edildi. Yoğun ilgi nedeniyle sayı 40 kişiyle sınırlandırıldı, kişi başı ücret ise 1.5 milyon TL seviyesine yükseldi.

LOPEZ KULİSE İNMEDİ, ORGANİZASYON İPTAL EDİLDİ

Ancak büyük beklentiyle hazırlanan bu özel buluşma, Lopez'in kendini iyi hissetmediği gerekçesiyle iptal edildi. Etkinlik günü kulise inmeyen sanatçının, organizasyon ekibine son anda bilgi verdiği öğrenildi.

HAYRANLARI TEPKİ GÖSTERDİ

İptal kararının ardından, organizasyon yetkililerinin bilet satın alan tüm misafirlere ücret iadesi yapılacağını bildirdiği aktarıldı. Ancak yaşanan gelişme, sosyal medyada ve etkinlik alanında tepkiye neden oldu. Bazı kullanıcılar, bu düzeyde ücret ödeyen kişilere karşı daha şeffaf bir süreç yürütülmesi gerektiğini savundu.

İstanbul Festivali, Jennifer Lopez, Festival, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Taylan Özgür:
    bukadar fanatiklik neye olursa olsun normal değil nedir lan 1,5 milyon ödemek şunla 5 dk sohbet için ! git bir fakire ev al hayrını kazan 6 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: Lopez hayranlarını hayal kırıklığına uğrattı! Özel buluşma iptal edildi - Son Dakika
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