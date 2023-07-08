Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un öpüşmesi, hayranlarını ikiye böldü - Son Dakika
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Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un öpüşmesi, hayranlarını ikiye böldü

08.07.2023 14:36

Yoğun konser maratonuna devam eden Mabel Matiz, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde verdiği konserde Gaye Su Akyol ile öpüşerek gündem oldu. Kimileri olayı normal karşılarken, kimileri tepki gösterdi.

Yoğun konser maratonuna devam eden Mabel Matiz, 1 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde konser verdi. Matiz'i izlemeye gelenlerin arasında yakın arkadaşı Gaye Su Akyol da vardı. Konser sonrası kuliste bir araya gelen iki şarkıcı, video çekerek öpüştü.

KULİSTE ÖPÜŞTÜLER

Mabel Matiz'in hayranları tarafından yayınlanan görüntü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Videoyu paylaşan Mabel Matiz'in hayranı, gelen eleştirilerin ardından şarkıcı Gaye Su Akyol ile Matiz'in dostluklarının 2003 yılına dayandığını ve ikilinin çok yakın arkadaş oldukları söyledi. Öte yandan Gaye Su Akyol'un uzun süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.

İzleyiciler ikiye bölündü! Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol öpüştü

İKİYE BÖLÜNDÜLER

İki başarılı şarkıcının öpüşme videosu kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başlayınca yorumlar da beraberinde geldi. Bir kısım görüntülerde bir sıkıntı görmediklerini söylerken bir kısım da iki arkadaşın öpüşme görüntüsüne tepki gösterdi.

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Gaye Su Akyol, Mabel Matiz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Mabel Matiz ve Gaye Su Akyol'un öpüşmesi, hayranlarını ikiye böldü - Son Dakika


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