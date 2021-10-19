'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla tanınan Suna Aydın, yeni haliyle dikkat çekti. Aydın, yakın arkadaşı Op. Dr. Ferhat İlen'e giderek, göz kapağı operasyonu yaptırdı. Yeni halini Instagram'dan paylaşan Aydın, "Ufak dokunuşlar" notunu düştü. Aydın'a kısa sürede hayranlarından yüzlerce olumlu mesaj yağdı. Yarışma bittikten sonra ilgi görmeye devam eden Aydın, televizyon projeleri için göz kapağını aldırarak, yeni haliyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Son Dakika › Magazin › 'MasterChef Türkiye'nin yıldızı doktor arkadaşı Ferhat İlen'e emanet - Son Dakika Magazin