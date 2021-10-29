6 yıllık ilişkileri olaylı bitti!

Olayın çıkış sebebi olarak Gigi Hadid ve Zayn Malik 'in çocukları Khai'nin fotoğraflarının basına sızdırılması yer alıyor. Zayn Malik çocuğunun fotoğraflarını basına sızdıranın kayınvalidesi Yolanda olduğunu iddia etti. Kaynana Yolada ise damat Zayn'ın kendisine vurduğunu iddia etti!

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in 6 yıllık beraberliklerini sonlandırdıkları açıkladı! Ünlü manken Gigi Hadid'in annesi Yolanda, Zayn'in kendisine vurduğunu iddia etmişti. Bunun üzerine saatelrr sornası Gigi Hadid ve Zayn Malik'in ayrıldığı haberi düştü!

Zayn iddialar üzerine TMZ'ye yaptığı açıklamada kaynanası Yolande'ye vurduğu iddialarını kesinlikle reddetti. Zayn Malik açıklamasında şunları söyledi; "Hepinizin bildiği gibi ben özel bir insanım ve kızımın büyümesi için güvenli ve özel bir alan yaratmayı çok istiyorum.

Özel aile meselelerinin herkesin kurcalamaması için bir yer ayırdım. Birkaç hafta önce eşim evde yokken evimize giren eşimin bir aile üyesiyle yaptığım tartışmadan doğan iddialara itiraz etmemeyi kabul ettim. Bu özel bir konuydu hala da öyle olmalı ancak artık ayrılık var. Kızımın hak ettiği şekilde birlikte ebeveynlik yapmamı sağlayacak barışçıl bir aile ortamına yeniden kavuşturma çabalarıma rağmen, bu durum şu an için imkansız görünüyor. Her şey basına sızdırıldı." dedi.

Gigi Hadid ve Zayn Malik'in uzun zamandır birlikte olmadığı da iddia edildi. İkilnin kızları için ilişkilerine şans vermeye çalıştıkları ancak bir türlü ilişkilerini kurtaramadıkları iddia edildi.