Altıeylül'den 2. uçurtma şenliği

Altıeylül Belediyesi, düzenlediği uçurtma şenliğine gösterilen yoğun ilgi sonrası Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'nın talimatıyla 2'nci uçurtma şenliğini düzenliyor.

Altıeylül Belediyesi, Bahçelievler Mahallesi Rüzgar Caddesi Diş Hastanesi Karşısında bulunan yürüyüş parkurunda daha önce düzenlemiş olduğu uçurtma şenliği ile başta çocuklar olmak üzere tüm Balıkesir'in sevgisini ve takdirini kazanmıştı. Uçurtma şenliğinde doyasıya eğlenen çocuklar ve çocukluğunu tekrar yaşayan yetişkinler, aynı etkinliğin 2'ncisinin düzenlenmesini Başkan Avcı'dan talep etmişlerdi. Yine çocukları kırmayarak uçurtma şenliğinin 2'ncisi düzenleyeceklerinin sözünü veren Başkan Avcı, verdiği sözü yerine getiriyor.

Altıeylül'de uçurtmalar tekrar havalanacak

Daha önce düzenlenen uçurtma şenliğine gösterilen yoğun ilgi sonucunda bazı vatandaşlar uçurtma tedarik etmede sıkıntı yaşayınca Başkan Avcı'nın talimatıyla 860 adrese bin 81 uçurtma teslim edilmiş, uçurtmaya ulaşamayan çocuk kalmamıştı. Sadece Altıeylül'de yaşayan vatandaşlar değil tüm Balıkesir'in büyük ilgi gösterdiği uçurtma şenliğinin 2'ncisi de bu Pazar Bahçelievler Mahallesi Rüzgar Caddesi Diş Hastanesi Karşısında bulunan yürüyüş parkurunda bir kere daha düzenlenecek. Altıeylül Belediyesi'nin sosyal ve kültürel çalışmalarıyla Balıkesir'e kattığı değerin yanında çocuklar ve gençler için düzenlediği organizasyonlar ile hizmetlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Avcı "Geçen sefer düzenlendiğimiz uçurtma şenliğimize vatandaşlarımızın göstermiş olduğu yoğun ilgiden dolayı çok mutlu olduk. Bazı vatandaşlarımız bu güzel etkinliğimizde yaşanan yoğunluk sebebiyle uçurtma temin edememişlerdi. Bizler de akabinde uçurtma temin edemeyen vatandaşlarımızın evlerine uçurtmalarını ulaştırarak 860 adrese bin 81 uçurtma teslim etmiştik. Özellikle çocuklarımızın göstermiş olduğu ilgi ve tekrarını talep etmeleri neticesinde ise bizler de onları kıramayarak 2'nci uçurtma şenliğimizi düzenlemeye karar verdik. Altıeylül'de ikamet eden vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Balıkesirlileri Pazar günü 2'ncisini düzenleyeceğimiz uçurtma şenliğimize davet ediyoruz" dedi. - BALIKESİR