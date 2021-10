Athena konserine ünlü yağdı... Herkes oradaydı!

Sahne performansı ile farkını her zaman ortaya koyan Athena, açılışı 'Kafama Göre ve 'Kime Ne' şarkıları ile enerjik bir şekilde yaptı. 'Ben Böyleyim', 'Sen de Yap', 'Serseri Mayın', 'Arsız Gönül', 'Yaşamak Var Ya', 'For Real', 'Skalonga', 'Her Şey Güzel Olacak' gibi hit olmuş şarkılarının yanı sıra 'Dilek Taşı', ' Bahçe Duvarı' gibi farklı müzik türlerinden örneklerle unutulmayacak bir konsere daha imza attı.