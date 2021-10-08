Az daha frikik veriyordu! Tarzı olay oldu

Baywatch efsanesi Donna D'Errico, önceki akşam arkadaşlarıyla yemeğe çıktı. 53 yaşındaki oyuncu göğüs dekolteli kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerinde topladı.

Beyaz derin dekolteli bir gömlek tercih eden ünlü oyuncu frikik vermemek için elinden geleni yaptı.

Ünlü isim sık sık elindeki çantayla göğüslerini kapatmaya çalıştı.

Tarzıyla beğeni toplayan Donna D'Errico hakkında "Kim der 53 yaşında diye" ve "Gençlik iksiri içmiş sanki" yorumları yapıldı.