Haberler.com stüdyosunda yayınlanan Magazin Bahane programının gündeminde Dilan Polat ve ailesi vardı. Korumasının vurulması sonrası yeniden medyanın odağına oturan Polat hakkında "drama yaratıyor" eleştirileri dile getirilirken, sunucular bu sürecin psikolojik boyutuna da dikkat çekti. Programda Polat'ın adeta bir hedefe dönüştüğü ve neden bu kadar yıprandığı sorgulandı.
Programın konuk yorumcularından İlknur Özkuş, Dilan Polat'ın yaşadığı olayları stratejik biçimde kullandığını ima ederek "Dilan Polat, takipçilerine drama yaratmak zorundaydı. Takipçilerinin sempatisini kazanmak için" dedi. Bu yorum, Polat'ın yaşadığı olayların ardında sosyal medya etkileşimi beklentisi olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı.
Hakan Solaker ise Dilan Polat'ın cezaevi sürecinde yaşadığı psikolojik çöküşe dikkat çekerek şunları söyledi: "Hapishane sürecinde 9,5 ay yattıysa aynı süre içerisinde Sıla, aynı şekilde Engin de yattı. Bunun kadar komaya girmediler." Solaker, Polat'ın tepkilerinin aşırı ve dramatik olduğunu savundu.
Sunucu Gökay Kalaycıoğlu ise Polat'ın ruhsal durumunun eleştiriyi zorlaştırdığını belirtti: "Psikolojisi alt üst olmuş, annelik yapamayan bir kadın var. Bu tarz bir kadını eskiden olduğu kadar eleştirebilir misin?" Kalaycıoğlu, bu yorumuyla toplumsal hassasiyete de vurgu yaptı.
Hakan Solaker programın sonunda "Önemli en büyük soru bu: neden? Ben bunu bilmiyorum. Neden hedef olursun?" sözleriyle tartışmayı farklı bir boyuta taşıdı. Polat ailesine yönelik eleştirilerin ve saldırıların arkasında ne olduğu ise cevapsız kaldı.
Son Dakika › Magazin › Magazin Bahane programında Dilan Polat'ın durumu tartışıldı - Son Dakika
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