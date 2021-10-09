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Bir malzemeden daha başka ne beklenir ki! - Son Dakika

Bir malzemeden daha başka ne beklenir ki!

09.10.2021 07:54
Bir malzemeden daha başka ne beklenir ki!

Mutfakta tek bir ana malzemeyle çalışmam gerekseydi tercihim nohut olurdu.

Mutfakta tek bir ana malzemeyle çalışmam gerekseydi tercihim nohut olurdu. Öyle bir besin ki, kendisinden, haşlama suyundan, filizlendirilmiş halinden, unundan, kısacası her şeyinden faydalanabiliyorum. Humus gibi klasik tariflerden de bahsetmiyorum. Nohudun kendisini bitkisel et ve cips yapımında kullanıyorum, nohut unuyla da vegan menemen, brownie ve pizza hamuru yapabiliyorum.

1 su bardağı haşlanmış nohutta 20 grama yakın protein var. Bir günde almamız gereken protein oranının 3'te 1'i bu. İçerdiği lifler, demir, potasyum, magnezyum ve diğer mineraller de cabası... Birçok pişirme tekniğine uygun. Filizlendirilerek çiğ yenebiliyor; haşlanarak ya da püre yapılarak birçok leziz yemeğe dönüşüyor. Bir malzemeden daha başka ne bekleyebiliriz, bilmiyorum! Ancak dahası da var... O da suyu! Nohudu haşladığınız su, 'aquafaba' olarak da bilinen hammaddenin ta kendisi... Bu suyu çırpıp köpürtebilir, yumurta gibi bağlayıcı bir malzeme gerektiren tariflerinizde kullanabilirsiniz. Ben dondurma yapımında kullanıyorum mesela... Vegan mayonez bile yapabilirsiniz.

Ülkemizde İç Anadolu Bölgesi başta olmak üzere birçok yerde yetişen nohut, karbon ayak izinin düşük olmasıyla da benim öncelikli tercih sebebim.

Aquafaba'lı, çikolatalı mus

(4 kişilik)

NE LAZIM?

1 su bardağı nohut suyu

1 paket vegan çikolata (70 gr)

2 tatlı kaşığı pudra şekeri

1 çimdik deniz tuzu

NASIL YAPARIM?

Çikolatanızı benmari yöntemiyle eritin ve iyice karıştırıp kenara alın.

* Nohut suyunu mikser yardımıyla önce yavaş, sonra yüksek devirde 5 dakika çırpın.

Toz şeker ve çekilmiş deniz tuzunu ekleyip 20 saniye daha çırpın ve çok yavaşça erimiş ve ılımış çikolatanızı karışıma ekleyin. Tüm malzemeyi çok düşük devirde 10 saniye karıştırın.

Kaplara bölüştürerek soğumaya bırakın.

CİPS

(2 kişilik)

NE LAZIM?

300 gr haşlanmış nohut

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak

1 çay bardağı deniz tuzu

1/2 çay kaşığı karabiber, kekik ya da biberiye

NASIL YAPARIM?

Nohutları avcunuzun içinde ovarak ya da kağıt havlu yardımıyla kabuklarından ayırın (Daha kolay ayrılması için 10 dakika kaynar suda, 1 çay kaşığı karbonat ekleyerek biraz daha haşlayabilirsiniz).

Nohutları, zeytinyağı, ezilmiş sarımsak ve baharatla hazırladığınız marinasyona bulayarak yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye yerleştirin.

180 derece fırında 25 dakika pişirin.

Sürenin yarısında nohutlarınızın diğer tarafını çevirin. Kapalı bir kavanozda uzun süre saklayabilirsiniz.

SOSİS

(2 kişilik)

NE LAZIM?

1 su bardağı nohut suyu

1 su bardağı buğday glüteni

1/2 su bardağı sebze suyu

1 tatlı kaşığı domates salçası

1/2 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz, karabiber, tozbiber, kekik

1 çay kaşığı tütsülenmiş kırmızı tozbiber

NASIL YAPARIM?

Nohutlarınızı ezin ve blender'a alın.

Sırasıyla sebze suyu, salça ve baharatı ekleyip 10 saniye orta devirde karıştırın.

Glüteni ekleyerek 20 saniye daha karıştırıp bir kaba alın ve 2-3 dakika yoğurun.

Bu hamuru 4 eşit parçaya bölüp salam ya da sosis şekli vererek önce yağlı kağıda, sonra da alüminyum folyoya sıkıca sarın.

45 dakika buharda pişirin.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Bir malzemeden daha başka ne beklenir ki! - Son Dakika Magazin


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