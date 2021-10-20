NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması milli basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Ebru Şahin'e geçtiğimiz haftalarda romantik evlilik teklifinde bulunmuştu.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere Şahin'in hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Son Dakika › Magazin › Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek - Son Dakika Magazin

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