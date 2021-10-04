Üye Girişi
Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum - Son Dakika

Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

04.10.2021 13:18
Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum, System.String[]

'50 YAŞINA GİRMEKTEN HOŞLANMADIM'Müzik dünyasının efsane seslerinden Jane Birkin'in oyuncu kızı Charlotte Gainsbourg, yaşlanmaya yaklaşımının annesi gibi olmasını istediğini belirtti.

'50 YAŞINA GİRMEKTEN HOŞLANMADIM'

Müzik dünyasının efsane seslerinden Jane Birkin'in oyuncu kızı Charlotte Gainsbourg, yaşlanmaya yaklaşımının annesi gibi olmasını istediğini belirtti. Bir dönemin efsane aşıkları olan Jane Birkin ile Serge Gainsbourg'un birlikteliğinden dünyaya gelen Charlotte, 50 yaşına gelmekten hoşlanmadığını ama bu konuda kendisi 74 yaşında olan annesi Birkin'in "50 yaşına gelmek güzel bir şey" diyerek güvence verdiğini anlattı.

Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

'ANNEM GİBİ ÇEKİMSER KALMAK İSTERİM'

Sunday Times'a röportaj veren Charlotte Gainsbourg, aslında yüzü dolgunlaştırmaya yarayan enjeksiyonlara tamamen karşı olmadığını söyleyerek "yine de bu konuda annesi Jane Birkin gibi çekimser kalmayı umduğunu" söyledi. Charlotte Gainsbourg "Annemi örnek alacağım için mutluyum. Yaşına sadık biri. Onun yaşını kabullenme ile ilgili yaklaşımı güzel ve çok anlamlı" dedi.

Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

ÜNLÜ ÇİFTİN TEK KIZI

Charlotte Gainsbourg, ünlüler dünyasının ikonik aşıklarından biri olarak nitelendirilen Jane Birkin ile Serge Gainsbourg'un kızı. Bir dönemin en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen Jane Birkin'in de gençlik yıllarında görüntüsüyle ilgili sorunları olmuştu.

Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

'YATARKEN YASTIĞIMIN ALTINA GÖZ KALEMİ KOYARDIM'

Birkin bunu kendisi bazı röportajlarında ve dergiler için yazdığı makalelerde ifade etti. Gençlik yıllarında görüntüsünü beğenmediğini, kendisini çekici bulmadığını belirten Jane Birkin bu yüzden bol bol makyaj yaptığını saklamadı. Birkin, yatarken bile, kocasının uyuduğu sırada uygulayabilmek için yastığının altına göz kalemini koyduğunu itiraf etti geçen yıl.

Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

O KLİP DÖNÜM NOKTASI OLDU

Jane Birkin kendi güzelliğini keşfetmesinin ise Serge Gainsbourg ile ilişkisi sırasında olduğunu anlattı yine bir röportajında. Birkin'in anlattığına göre 28 yaşındayken Gainsbourg'un 'Je t'aime moi non plus' şarkısının klibinde oynaması onun için bu anlamda bir dönüm noktası oldu. Gainsbourg'un isteğiyle kamera karşısına makyajsız olarak geçen Jane Birkin, ancak ondan sonra kendisi gibi hissetmeye başladığını itiraf etti.

Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

ANNESİ VE ABLASININ YANINDA KENDİNİ PASAKLI HİSSEDERMİŞ

Jane Birkin kendini bol makyaj ile oluşturduğu bir maskenin ardına gizleme fikrinin kaynağının ise güzel annesi ve ablası olduğunu Elle dergisi için kaleme aldığı bir makalede itiraf etmişti. Onların yanında kendini "pasaklı" hissettiğini belirten Birkin makyaj yaparak bu duygudan kurtulmaya çalıştığını ifade etti.

Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

AŞK 12 YILDA BİTTİ

Charlotte Gainsbourg'un annesi İngiliz yıldız Jane Birkin ile bir dönemin müzik dünyasına unutulmaz şarkılarıyla damgasını vuran babası Serge Gainsbourg, Slogan adlı filmin setinde tanışıp birbirlerine aşık oldular. 1971 yılında Charlotte dünyaya geldi. Çift, 12 yıllık birlikteliğin ardından yollarını ayırdı.

Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum

Charlotte Gainsbourg, Jane Birkin, Charlotte, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme 12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı 12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı 12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor 12:06 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı 12:02 Teşkilat'ta yürekleri ağza getiren bölüm sonu! Tüm ekibin içinde olduğu araç mayına bastı Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı 11:26 Bina üstüne düşen uçakta Rumen milyarder Dan Petrescu ve ailesinin de bulunduğu ortaya çıktı
Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 10:52 Adı Gökhan Çıra ile aşk iddialarına karışan eski Survivor yarışmacısı Melis Emirbayer, evlendi 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti 10:38 13 yaşındaki kız, telefonla oynarken pencereden düşerek hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:53 Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu
12:50 Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme
12:46 İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?
12:44 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 4 Ekim 2021
12:34 Eşi ve 2 çocuğunu boğarak öldüren eski uzman çavuşun, oğluyla son görüntüleri ortaya çıktı
12:31 Yeni keşif "Hayvanlardan bulaştı" iddialarını kuvvetlendirecek! Koronaya en yakın 3 farklı virüs, yarasadan çıktı
12:29 Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi
12:25 Brezilya'da insanlık dramı yaşanıyor! Hayvan leşlerini yemek için hücum edenler insanlar dünyayı ayağa kaldırdı
12:17 Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var
12:05 Sigaraya 1 lira zam geldi, sosyal medya yıkıldı! Vatandaşlar arka arkaya esprili paylaşımlar yapıyor
Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu Son Dakika: 2021 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri David Julius ve Ardem Patapoutian oldu         
12:53
İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor? İlk sezonu beğeni toplayan Squid Game, hangi mesajları veriyor?         
12:46
Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi Rekortmen Fatma Uruk'un iddiaları ortalığı karıştırdı! Milli Takım'da şiddet ve alkol krizine, Su Sporları Federasyonu Başkanı Özen cevap verdi         
12:30
Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var Liderlerin gizli servetleri ifşa oldu! Listede Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve 11 yaşındaki oğlu da var         
12:18
A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti A Milli Takım Teknik Direktörü Kuntz, Sergen Yalçın'a özürlerini iletti         
12:03
Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi Not bırakarak hayatına son veren Aleyna'nın babası isyan etti: Vücudunda tek kırık yok, kızım intihar etmedi         
11:46
Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi Önce altınları nereye saklaması gerektiğini söyledi sonra çilingirle eve girdi! Hırsız komşuya ev hapsi verildi         
11:11
Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor Türkiye'nin 57 yıllık gıda devi Yörsan, 2022 tarihinde icradan satışa çıkarılıyor         
10:45
Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu Son Dakika! Enflasyon eylülde yüzde 1,25 artarken, yıllık bazda yüzde 19,58 oldu         
10:09
Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti Skandalı ses kaydı ortaya çıkardı! Görevli, burnu kanayan çocuğa şiddet uyguladı; okul yönetiminin savunması pes dedirtti         
10:00
Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu Sigaraya zam geldi! En ucuz sigara 15.50 oldu         
09:35
Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara Rusya'da 8 bin ölü kuş sahile yağdı, dünya yaşananlara "kıyamet" dedi         
09:10
MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor MasterChef'in sevilen jüri üyesi Danilo Zanna, boşanıyor         
08:34
Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun Kazada yaşamını yitiren moto kuryenin yakını isyan etti: Ne haber değeri var bunun         
07:06
Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor Genç adam; karısı, kaynanası ve baldızıyla 4'lü ilişki yaşıyor         
21:20
Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi Genç çift, konser sırasında herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi         
19:36
18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik 18 yaşındaki Aleyna'nın sır ölümü! Arkasında bıraktığı notta ismini verdiği adam konuştu: 4 aydır birlikteydik         
17:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2021 13:25:09. #1.11#
SON DAKİKA: Charlotte Gainsbourg'un örnek aldığı annesi Jane Birkin: Kocama güzel görünmek için yastığımın altına göz kalemi koyup yatıyordum - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement