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Çocukları Tütün Ürünlerinden Koruma İnisiyatifi'nden elektronik sigara uyarısı - Son Dakika

Çocukları Tütün Ürünlerinden Koruma İnisiyatifi'nden elektronik sigara uyarısı

04.10.2021 18:40
Çocukları Tütün Ürünlerinden Koruma İnisiyatifi'nden elektronik sigara uyarısı, System.String[]

İSTANBUL (AA) - Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi, tütün endüstrisi ve Dumansız Dünya Vakfı'nın, Türkiye'nin elektronik sigara pazarının içine itilmesi ve milyonlarca çocuk ve gencin küçük yaşlarda nikotin bağımlısı olması için çalıştığını bildirdi.

İSTANBUL (AA) - Çocukları Tütün Salgını ve Zararlarından Koruma İnisiyatifi, tütün endüstrisi ve Dumansız Dünya Vakfı'nın, Türkiye'nin elektronik sigara pazarının içine itilmesi ve milyonlarca çocuk ve gencin küçük yaşlarda nikotin bağımlısı olması için çalıştığını bildirdi.

İnisiyatif'ten yapılan açıklamada, tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleriyle gençlerde dünya genelinde yeni bir salgını tetiklediği ve "alternatif" ve "yeni ürün" adı altında bunları yaygınlaştırarak tetiklemeye devam ettiği belirtildi.

Tütün endüstrisi tarafından kurulan ve finanse edilen Dumansız Dünya Vakfı'nın birkaç yıldır Türkiye'de farklı şekillerde fonlama ve etki ajanlığı çalışmaları yürüttüğü ifade edilen açıklamada, vakfın, halk sağlığı alanında uzmanları çeşitli toplantı ve konferanslara davet etme, Türkiye'deki vakıfları fonlayarak bilimsel görünümlü raporlar yazdırma ve tütün endüstrisinin elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerini normalleştirme çabalarıyla öne çıktığı vurgulandı.

"Tütün endüstrisinin oyunlarını yakından izliyor ve hiçbir şekilde ülkemiz üzerinde bir manipülasyona izin vermeyeceğimizi beyan ediyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Adı geçen vakıf benzer denemelerini 2019 yılında da yapmaya çalışmış olup halk sağlığı uzmanlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve kamunun girişimleri ile İstanbul'da yapılması planlanan etkinlikleri iptal edilmiştir. Son günlerde ilgili vakfın ülkemizde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) üzerinden yaptığı izlenen faaliyetler bu basın açıklamasının yapılması gerekliliğini doğurmuştur. Dumansız Dünya Vakfı tarafından fonlanan yerel vakıflarca yayınlanan, bilimsellikten uzak ve manipülatif raporlar üzerinden uzmanların çevrim içi etkinliklere davet edildiğini gözlemliyor ve Dumansız Dünya Vakfı ile iş birliği yapan tüm dernek ve vakıfları bu iş birliğini sonlandırmaya davet ediyoruz. Bu vesileyle konuyla ilgilenen tüm tarafların kapasitelerini bilimsel bilgiler ışığında artırabilmek adına kendilerine her türlü teknik desteği vereceğimizi beyan ediyoruz."

Açıklamada, elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri dahil olmak üzere tütün kullanımının herhangi bir türünün başta çocuklar ve gençler olmak üzere hiçbir insan için güvenli olmadığı aktarıldı.

"Sözde zararı daha düşük bir alternatif sunma yalanı"

Son yıllarda başta ABD olmak üzere elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünlerinin çocuklar ve gençler arasında kullanımının alarm verici seviyede artış gösterdiği, bu ürünlerin nikotin gibi yüksek oranda bağımlılık yapıcı bir maddeyi vücuda aktaran ürünler olduğunun altı çizilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Günümüzün elektronik sigara veya ısıtılmış tütün kullanan gençleri yarının sigara kullanıcıları haline gelmektedir. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün teknik desteği ve alandaki halk sağlıkçıların katkılarıyla bu tehlikeyi önceden görmüş ve bu ürünlerin satışı, reklamı, pazarlaması, yolcu yanında getirilmesi ve kullanımını tamamıyla yasaklamıştır. Tütün endüstrisi bugün olduğu gibi çeşitli taktiklerle bu yasakları delmeye çalışmaktadır. Elektronik sigara ve ısıtılmış tütün ürünleri, özellikle tütün kullanımının düşüş trendinde olan ülkelerde endüstrinin karşı hamlesi olarak tanımlanmaktadır. Endüstri ayrıca bu ürünlerle sigarayı bırakan veya bırakmak isteyen kişilere sözde zararı daha düşük bir alternatif sunma yalanı içerisindedir. Böylece hem halk sağlığı kampanyalarına karşı söylem oluşturulmakta hem de alternatif ürün yaklaşımıyla olası müşteri kayıplarının önüne geçilmekte ve yeni pazar oluşturulmaktadır. Tütün endüstrisi ve Dumansız Dünya Vakfı, Türkiye'nin elektronik sigara pazarının içine itilmesi ve milyonlarca çocuk ve gencin çok küçük yaşlarda nikotin bağımlısı olması için çalışıyor."

Çocukları Tütün Ürünlerinden Koruma İnisiyatifi'nden elektronik sigara uyarısı

İstanbul, Türkiye, Sigara, Tütün, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Çocukları Tütün Ürünlerinden Koruma İnisiyatifi'nden elektronik sigara uyarısı - Son Dakika Magazin


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