Fatih Ürek, 2. Sayfa programına katıldı ve eski dostu Demet Akalın ile ilgili bombayı patlattı. Akalın programa bağlanarak "O hiçbir şey bilmeden benim adıma neden konuşuyor?" diyerek sitem etti.

"GÜLBEN'İ VEYA SONGÜL'Ü ALIN"

Fatih Ürek bu soruya yanıt vermezken Akalın ise o iddiayı doğruladı. Akalın 'Gelinim Mutfakta'dan ayrıldığını söyleyen Ürek'i onayladı.

Akalın açıklamasında "Ben disiplinli kadınım. Ben 5 gün konser üstüne 3 gün 15 saat çalışamam. Ben 2 gün diye anlaştım. 10 gün önce ayrıldım. Beni bırakın Gülben Ergen'i veya Songül Karlı'yı alın dedim. Fatih'i bile geri alabilirler" dedi.

Fatih Ürek ise "Allah korusun" diyerek olumsuz yanıt verdi.