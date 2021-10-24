DENİZLİ FASHİON WEEK'TEN MUHTEŞEM AÇILIŞ

Ev sahipliğini DETGİS ( Denizli Tekstil ve Giyim Sanayicileri Derneği) başkanı Mukaddes Başkaya'nın, kreatif direktörlüğünü Özlem Süer ve marka danışmanlığını Ümit Temurçin'in yaptığı 5. Denizli Fashion Week, 12 markanın 2022 koleksiyonlarının dijital sunumlarının yer aldığı çok özel bir lansmanla gerçekleşti.

Gecenin sunuculuğunu Burcu Esmersoy üstlenirken ünlü yazar Metin Hara da koleksiyonların hikayelerinden derlediği özel bir konuşma yaptı. Laodikya antik şehrinin büyülü atmosferinde gerçekleşen davette moda filmleri ile birlikte canlı müzik perfomansları sergilendi. Protokol, iş insanları ve cemiyet hayatından bir çok konuk da DFW'de yer aldı.