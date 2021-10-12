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Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı - Son Dakika

Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı

12.10.2021 09:40
Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı

Meya Ajans tarafından düzenlenen 3. Diyarbakır Altın Toprak ödülleri, için geri sayım başladı.

Meya Ajans tarafından düzenlenen 3. Diyarbakır Altın Toprak ödülleri, için geri sayım başladı. Ödül töreni galasının 21 Ekim'de yapılacağı belirtildi.

2018 ve 2019 yıllarında Diyarbakır'da büyük ses getiren organizasyonun 3'üncüsü için geri sayım başladı. 3. Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri 2020 gala gecesinin 21 Ekim'de dev bir organizasyonla gerçekleştirileceği ve organizasyona çok sayıda ünlünün katılacağı kaydedildi. Görkemli ödül gecesiyle ilgili açıklama yapan Meya Ajans kurucusu ve proje koordinatörü Elif Yıldız, Diyarbakır'da bulunan markaları sektörel bazda kategorilere ayırarak en iyi, en başarılı, en dikkat çeken, en iyi çıkış yapan ve fark oluşturan alanlarında ödüllendirdiklerini belirtti. Kurulan tertip komitesi ile birlikte amaçlarının markaların yıl içerisindeki hizmetlerini, büyüme ve gelişimlerini başarılarını ön plana çıkarmak ve kurumsallıklarına katkı sağlamak olduğunu kaydeden Yıldız; "Hedefimiz projeyi muhteşem, görkemli bir organizasyon ile tamamlayarak önümüzdeki yıllara zemin hazırlamaktır. Hedefimiz bu proje ile Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tüm illere açılmaktır. Diyarbakır'ın ilk ve tek bağımsız organizasyonu olan Altın Toprak Ödülleri bu yıl pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak düzenlenecek, gala gecesi Sağlık Bakanlığı tarafından organizasyonlarda uygulanması istenen kurallara uyularak yapılacaktır. 21 Ekim 2021 tarihinde iş, sanat, spor ve hizmet sektöründen 40 firmaya ödül verilecek ve gala gecesinde sürpriz sanatçılar da sahne alacaktır" dedi.

2017 yılında Diyarbakır'da kurulan Meya Ajans, kendi bünyesinde birçok yerli ve yabancı sahne sanatçısı ve animatöre iş olanağı sağladı. Tiyatro, canlı müzik, sirk grupları, animasyon ve eğlence gösterileri üzerine Diyarbakır'da eğlence organizasyonlarına hizmet edip yoğun beğeni kazanan Meya Ajansın organizasyonları farklı illerde devam ediyor. - DİYARBAKIR

Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı

Diyarbakır, Altın, Ajans, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Diyarbakır Altın Toprak Ödülleri gala gecesi için geriye sayım başladı - Son Dakika
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