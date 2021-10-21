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Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar... - Son Dakika

Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar...

21.10.2021 11:24
Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar...

İtalya'nın Novara takımında forma giyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt, konuk olduğu YouTube kanalında çarpıcı itiraflarda bulundu. İşte Ebrar Karakurt'un çok konuşulacak açıklamaları...

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, reklam yüzü olduğu markanın YouTube kanalına konuk oldu. Sporcu olmanın zorlukları ve tarzıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"Kendi yolunda ilerlerken bir hayalin var mıydı?" sorusuna Ebrar, "Bu başarının küçüklüğümden beri hayalini kuruyordum. Birer birer gerçekleştiriyorum. En büyük hayalim Olimpiyat altını. 2024 Paris Olimpiyatları. Ben inanıyorum, neden olmasın?" yanıtını verdi.

"FEDAKARLIK YAPIYORUM"

Spor kariyerinde yaptığı fedakarlıklarla ilgili, "Sporculuk demek, bence çok büyük fedakarlıklar demek. Aileniz ve etrafınızdaki bir sürü insandan fedakarlık veriyorsunuz. Doğum günü, arkadaş buluşması, bayram seyran kaçıran bir insan olarak, pişman olduğum konular bunlar" açıklamasında bulundu.

MEĞERSE HAYATI GÖRÜNDÜĞÜ KADAR RENKLİ DEĞİLMİŞ!

Sosyal medyada göründüğü kadar mutlu olmadığını ifade eden Ebrar, "Orası o kadar renkli değil. Bolca antrenman, bolca stres, bolca hayal kırıklığı bazen stres, bazen çok mutluluk. Hayatım Instagram'da ya da sosyal medyada paylaştığım kadar renkli değil" dedi.

"HER RENGİ DENEMEYE ÇALIŞIYORUM"

Ebrar Karakurt, pembe saçı neden tercih ettiğiyle ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

"Yakışıyor, yapıyorum yani. Başka bir açıklaması yok. Çok düşündüm acaba bu yakışır mı, şu yakışır mı diye. Baktım ki benim yaptığım renkleri ben beğeniyorum, üzerine insanlar beğeniyor bu renkleri. Dedim ki artık ben ne yapsam yakışacak. Her rengi denemeye çalışıyorum."

EBRAR KARAKURT KİMDİR?

17 Ocak 2000'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, Türk milli voleybolcudur. Pasör çaprazı olarak oynayan Karakurt'un boyu 1.96'dır.

Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başlayan Karakurt, VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

2000 doğumlu smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu.

U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu.

2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar...
Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar...
Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar...
Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar...
Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar...
Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar...

Ebrar Karakurt, Olimpiyat, Youtube, Milli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar... - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Ebrar Karakurt'un sakladığı gerçek ortaya çıktı! Olay itiraflar... - Son Dakika
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