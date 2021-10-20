Ebru Keskin ödül törenine damga vurdu

Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Emre Buga'nın yaptığı Altın Medya Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Yabancı Şarkısı' ödülüne layık görülen Ebru Keskin, güzelliği ve şıklığı ile adeta geceye damga vurdu.

Amerika başladığı müzik kariyerine Türkiye 'de başarıyla sürdüren Ebru Keskin, farklı yorumu ve tarzıyla müzik dünyasında yenilikçi işlere imza atıyor. Geçtiğimiz yıl 'Wobble' parçasını Roman havası ve Hip Hop tarzıyla söyleyerek dikkatleri çeken güzel şarkıcı, en son sevenleriyle buluşturduğu 'Hey Mama' ile çıtayı daha yükseğe taşıdı. Ankara havasını İngilizce ve kendi tarzıyla harmanlayan Ebru Keskin, kısa sürede büyük beğeni toplayan 'Hey Mama'yı ödülle taçlandırdı. Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Emre Buga'nın yaptığı Altın Medya Ödülleri'nde 'Yılın En İyi Yabancı Şarkısı' ödülüne layık görülen Keskin, güzelliği ve şıklığı ile adeta geceye damga vurdu. Ödülünü aldıktan sonra hareketli şarkısıyla davetlileri coşturan Keskin, "Bu yolda İngilizce söyleyerek zor olanı seçtim ama değdi" diye konuştu.

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