Güzel oyuncu Cemre Baysel, ameliyat oldu

Kılıçdaroğlu'nun "İhanet" çıkışına İYİ Partili isimden tepki: Birine hain demek bu kadar kolay mıdır?

Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland

Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi