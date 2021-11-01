Eşine ihanet etti! Kendisinden 14 yaş küçük sevgilisiyle dudak dudağa!

Dünyaca ünlü reality şov yıldızı Kim Kardashian ve eşi ünlü rapçi Kanye West'in boşanma süreci devam ediyor.

Dostane bir şekilde ayrılık kararı alan çiftten Kim Kardashian'in 27 yaşındaki oyuncu Pete Davidson ile aşk yaşadığı iddia edildi.

BİRLİKTE ROMANTİK ANLAR...

People dergisinin özel haberine göre; ikili geçtiğimiz gün Kaliforniya'daki bir eğlence parkında birlikte vakit geçirmiş.

O gece orada olan ve People dergisine konuşan bazı kişiler, çiftin bol bol öpüştüğünü ve tüm gece el ele gezdiklerini söyledi. Kim Kardashian ve Pete Davidson çiftine o gece, yeni nişanlılar Kourtney Kardashian ve Travis Berker çifti eşlik etti.

CANLI YAYINDA ÖPÜŞTÜLER

Kim Kardashian ve Pete Davidson çifti, geçtiğimiz günlerde Saturday Night Live adlı programda yayınlanan bir skeçte öpüştüler.

Kim Kardashian ve Pete Davidson'ın yıllardır tanıştığı ancak programdaki öpüşmeden sonra aralarında bir yakınlık oluştuğu söylentiler arasında.

Kim Kardashian'ın 4 çocuğunun babası Kanye West ile boşanma davası sürüyor. Pete Davidson 2018 yılında ünlü şarkıcı Ariana Grande ile nişanlanmıştı. Kısa süren nişandan sonra genç oyuncunun Kate Beckinsale, Margaret Qualley, Kaia Gerber ve Phoebe Dynevor ile kısa süren ilişkileri oldu.