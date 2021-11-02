Semtteki binaları inceleyen çift, bazılarının ise fotoğraflarını cep telefonuyla fotoğrafladı. Aralarında konuşup yol boyu birkaç binayı gözlemleyip yürüyen ikili, fotoğraflarının çekildiğini fark edince şaşkınlık yaşarken, durumu açıklık getirdi.
EV Mİ BAKIYORLAR?
Sert, evlenecekleri tarihi tam olarak açıklamazken, basın mensuplarının "Ev mi bakıyorsunuz?" sorusuna "Hayır ev bakmıyoruz, buradaki tarihi ve mimarisini beğendiğimiz binaların fotoğraflarını çektik" yanıtını verdi.
Ünlü çiftin sportif tarzı dikkat çekti.
Son Dakika › Magazin › Evlilik kararı aldılar! Böyle görüntülendiler - Son Dakika Magazin