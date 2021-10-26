Üye Girişi
Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi

26.10.2021 11:45
Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi

Halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, Erzincan'da "Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşiye katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, Erzincan'da "Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşiye katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan Bilsem tarafından 2019 yılından beri yürütülen "Erzincan Kariyer Günleri" projesi kapsamında, Ekim 2021 konuğu halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü, Erdal Erzincan oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de katıldığı programa, Bilsem okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri katılım sağladı.

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ile "Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Projeyle, Erzincan Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilere, alanında uzman kişilerce yapılacak seminer, eğitim ve atölye çalışmaları ile değişik alanlarda bilgi ve farkındalık kazandırması amaçlanmakta. - ERZİNCAN

Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi
Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi
Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi

Erdal Erzincan, Erzincan, BİLSEM, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler 11:37 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler Hz. Muhammed'in 11:22 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim 11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda 11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi 11:01 Edirnekapı Şehitliği'nde büyük saygısızlık! Genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları isyan ettirdi Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor 10:53 Dün 568 lirayla rekor kıran altının gram fiyatı, bugün 548 liradan işlem görüyor
Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak 10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi 10:32 Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi

Son Dakika Haberleri
11:36 Son dakika gündem haberleri! Güncel gelişmeler
11:21 Hz. Muhammed'in "En kıymetli" dediği mucize tedavi! Uygulamada İsrail'in gerisinde kaldık
11:17 Muhalefete yakınlığıyla tanınan isimden merak yaratan iddia: Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayını buldu, öğrenince şok geçirdim
11:15 Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor
11:07 9 liraya doğru ilerliyor! Dün 44 kuruş zam gelen benzine 28 kuruş daha zam yolda
11:02 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi
10:46 İşte en güncel göç istatistikleri! Türkiye'de geçici koruma altındaki 3 milyondan fazla Suriyeli, 10 ilde yaşıyor
10:45 Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi
10:43 Akaryakıtta eşel mobil sistem 2022'de de devam edecek! Fiyat artışını bir kısmı ÖTV'den karşılanacak
10:41 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor Dün 9,85'le rekor kıran dolar, düşmeye başladı! Kur bugün 9,43'ten işlem görüyor         
11:24
"Osman Kavala için önerimiz var" diyen Bahçeli, kürsüden üç madde sıraladı         
11:19
Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor Ozan Tufan güzel haberi verdi! Milli futbolcu baba oluyor         
11:15
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti Kar sebebiyle yolda kalan sürücülerin yardımına gazeteciler yetişti         
10:55
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı Kıskanç kadının yaptıkları bu kadarda olmaz dedirtti! Takip edildiğini öğrenen koca soluğu mahkemede aldı         
10:04
Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu Canlı yayında ciddi kavga! Futbol yorumcuları birbirine girdi, bardaklar havada uçuştu         
09:29
Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi Yeni vergi paketi yürürlüğe sokuldu! Cumhurbaşkanı'na ÖTV'leri 3 kat artırma yetkisi verildi         
09:06
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde programında "Çocuk benden değil" diyen adam haklı çıktı         
18:45
Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı Halı yıkamaya götürülen halıdan 40 bin TL'lik altın çıktı         
17:29
Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti Ders sırasında sütyeni düşen öğretmen, her şeyi itiraf etti         
16:50
Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 11:50:09. #1.13#
SON DAKİKA: Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement