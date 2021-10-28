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Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak - Son Dakika

Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak

28.10.2021 12:58
Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak

'2002 metre en uzun mangal' dalında 2002 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hamsi Festivali'nin 14'üncüsü 21 Kasım Pazar günü yapılacak.

'2002 metre en uzun mangal' dalında 2002 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Hamsi Festivali'nin 14'üncüsü 21 Kasım Pazar günü yapılacak.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ilçedeki sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Hamsi Festivali bilgilendirme toplantısı yaparak festival tarihini 21 Kasım Pazar günü olarak açıkladı. Posbıyık festivalde ünlü sanatçı Resul Dindar'ın konser vereceğini açıkladı.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Nikah Salonu'nda STK temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Posbıyık, beraberinde Başkan Yardımcısı Atilla Bulak ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Muhammet Ali Ateş ile birlikte Hamsi Festivali ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Posbıyık, "Cumhuriyet Yürüyüşü ve Cumhuriyet Konseri'ne bekliyoruz"

Başkan Posbıyık, Cuma günü düzenlenecek Cumhuriyet Yürüyüşü ve Cumhuriyet Konseri'ne tüm Ereğli halkını davet ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Cuma günü büyük bir heyecan ve coşkuyla caddeleri, meydanları dolduracağımız 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı şimdiden kutluyorum. Akşam 18.00'de Bağlık Karakolu önünde Fener Alayı'nda buluşup Cumhuriyet yürüyüşü yapacağız. Ardından da 19.30'da Atatürk Anıtı önünde Cumhuriyet konserimiz var. Daha önce duyurduğumuz Konser için sanatçı isminde değişiklik yapmamız gerekti. Aşkın Nur Yengi'nin Covid'e yakalanması nedeniyle konseri sanatçımız Gökhan Türkmen verecek. Aşkın Nur Yengi'ye büyük geçmiş olsun diyoruz. Dileriz sanatçımız en kısa zamanda sağlığına kavuşur ve başka konserlerde bir araya geliriz.

Bu tarihi günde, bağımsızlık, özgürlük ve demokrasi için hep beraber kenetleneceğiz. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün açtığı yolda, çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda hep beraber yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkacağız. Bütün halkımızı ve bölge halkını Ereğli'ye Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmaya davet ediyorum. Yeniden bir araya gelmeyi ne kadar özledik! Pandeminin bütün gerçeklerini dikkate alarak, gerekli önlemleri hayata geçirerek bu etkinliklerimizi yapacağız."

Hamsi Festivali 21 Kasım Pazar günü

14'üncü düzenlenecek olan festival ile ilgili detaylar veren Posbıyık açıklamasında, "Cumhuriyet kutlaması ardından sırada Hamsi Festivalimiz var. Yeniden hamsi festivalinde buluşalım, sahilimizi dolduralım, birlikte aynı sofrada buluşup, horon tepelim, kemençe sesiyle coşalım, bir nebze olsun şu sıkıntılı sürecin izlerini üzerimizden atalım istiyoruz. Belediyemiz tarafından 2001 yılında ilki gerçekleştirilen ve 2002'de Dünyanın En Uzun Mangalı rekoru ile Guinness'e adını yazdıran Hamsi Festivali'nin bu kez 14'üncüsünü düzenliyoruz. Festivalimiz bu yıl 21 Kasım 2021 Pazar günü yapılacak. Ereğli'mizde görev yapan tüm öğretmenlerimizi, sivil toplum kuruluşlarının, odaların temsilcilerini, muhtarları bu coşkuya ortak olmaya çağırıyorum. Dileğimiz, tüm halkımızla, çevre illerden gelecek misafirlrimizle sizlerin katılımıyla, festivalimiz her zamanki gibi cıvıl cıvıl, hareketli, keyifli ve dolu dolu geçsin. Kdz. Ereğli Belediyesi olarak; balık, mangal, ızgara, kömür, yakacak jel, su, soğan, helva, ekmek ve limonu biz tedarik edeceğiz. Festivalimiz saat 13.30'da Amfi Tiyatro alanında başlayacak. Tüm gün Amfi Tiyatro alanında yerel sanatçılarımızla birlikte eğlenip, mangalımızı yakacağız. Her dernek, kurum ya da kuruluşa ayrı yer tahsisi yapılıp, katılım sayılarına göre 1 gün öncesinden balıkları verilecek. Festival günü belediye personelimiz sizlere eşlik edecek. Akşam saat 18.30'da Karadenizli sanatçı Resul Dindar sahne alacak. Hamsi ilk defa İstanbul Boğazı'ndan Ereğli'ye gelir. Ereğli'de bir ay kalır, Ereğlililere selam verir. Ereğlililer kızartmasını, ızgarasını yapar bir ay hamsiyi yerler. Bir ay sonra Ereğlililere Allah'a ısmarladık der yola çıkar. Trabzon ve Rizeli kardeşlerim kızmasınlar bana ama yolda Sinop, Ordu derken, yorulur, yağlanır lezzeti kalmaz. Trabzonlular, Rizeliler de hamsi yediklerini zannederler. Onun için Trabzonlu, Rizeli kardeşlerimizi ben Ereğli'ye davet ediyorum. En lezzetli döneminde hamsiyi Ereğli'de yesinler" dedi. - ZONGULDAK

Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak
Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak
Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak
Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak

Cumhuriyet, Ereğli, Pazar, Kasım, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Hamsi Festivali 21 Kasım'da yapılacak - Son Dakika Magazin


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