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Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı! - Son Dakika

Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!

02.11.2021 13:27
Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!

Ünlü şarkıcı Nil Karaibrahimgil, 26 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Snob Magazin'in özel haberine göre; Konser sonrası kulise giden ünlü şarkıcı hayatının şokunu yaşadı. İşte detaylar...

Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Bütün Kızlar Toplandık', 'Kanatlarım Var Ruhumda', 'Ben Aptal Mıyım?' ve 'Pırlanta' gibi sevilen şarkılara imzasını atan Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz hafta büyük bir şok yaşadı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Nil Karaibrahimgil, 26 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, konser sonrasıda kulisine gittiğinde ise neye uğradığını şaşırdı.

Kuliste zarf içinde 30 bin TL bırakan Karaibrahimgil, konser sonrası parasını bulamadı.

PARASI ÇALINDI

Ünlü şarkıcının kuliste zarf içerisinde duran 30 bin TL'sinin çalındığı ortaya çıktı.

Karaibrahimgil, başına gelen talihsiz olayı yakın dostlarına da anlattı. Başarılı şarkıcının bu olay sonrası psikiyatrıyla konuşma yapacağı da iddia edildi.

Ünlü şarkıcının 30 bin TL'sini hangi amaçla kulise getirdiği bilinmiyor.

NİL KARAİBRAHİMGİL KİMDİR?

Nil Karaibrahimgil, 17 Ekim 1976 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. 2000 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde lisans eğitimini tamamlamıştır.

Babası Suavi Karaibrahimgil'in de müzisyen olmasından dolayı çok erken yaşlarda müzikle tanışan Nil Karaibrahimgil; "I see clouds, rain is coming…" (Bulutları görüyorum, yağmur geliyor…) adını verdiği ilk bestesini henüz 12 yaşındayken yapmıştır. Uzun yıllar boyunca reklam sektöründe metin yazarlığı yapan Nil Karaibrahimgil, sektörün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen Kristal Elma Ödülleri'ne aday olarak gösterilmiş ve iki defa ödül kazanmıştır.

Reklamcılık sektöründe dahil olduğu ve gerçekleştirdiği projelerde başarılı olan şarkıcı, 2000'li yılların ortalarında girdiği sinema dünyasındaki çalışmalarına özellikle 2012 senesinden itibaren daha çok ağırlık vermeye başlamıştır. Daha çok film ve dizi jenerikleri üzerinde çalışsa da birkaç televizyon dizisi ve sinema filminde oyuncu olarak boy göstermiştir.

2002 yılında Ozan Çolakoğlu ile birlikte Nil Dünyası isimli ilk albümünü piyasaya süren ve albümün ilk klip parçası "XL" ve daha sonra "Rüzgar" ve "Kek" adlı farklı tarzdaki parçalarla pop müzikte dikkat çekmeyi başaran sanatçı, 2004'te 2. albümü Nil FM'i müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

Nil Karaibrahimgil, 2006 yılında 3. stüdyo albümü Tek Taşımı Kendim Aldım'ı yayınladı. 26 Ocak 2009 tarihinde dördüncü albümü Nil Kıyısında piyasaya sürüldü. Albümün çıkış parçası olan "Seviyorum Sevmiyorum" Türkiye müzik listelerinde altı hafta bir numarada kaldı.

21 Ocak 2010 tarihinde Sertab Erener'in reklamcı kardeşi Serdar Erener ile Nil Nehri kıyısında yapılan düğünle evlenen Nil Karaibrahimgil'in Aziz Arif adında oğlu vardır.

Albümleri:

Nil Dünyası (2002)

Nil FM (2004)

Tek Taşımı Kendim Aldım (2006)

Nil Kıyısında (2009)

Ben Buraya Çıplak Geldim (2012)

Nil'den İyi Gelen Sesler (2019)

Kitapları:

Nil'in Kelebekleri

Kelebeğin Hayat Sırları

Nil'e Hayat Dersleri

İyi Gelen Yazılar

Nil Karaibrahimgil'in rol aldığı diziler ve filmler:

2007 – Avrupa Yakası (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

2008 – A.R.O.G (Mimi) (Sinema Filmi)

2012 – Yalan Dünya (Konuk oyuncu) (TV Dizisi)

2016 – Müdür Ne'aptın? (İlham Perisi) (Komedi Programı)

2018 – Jet Sosyete (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)

Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!
Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!
Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!
Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!
Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!
Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!
Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı!

Nil Karaibrahimgil, Cemil Topuzlu, Konser, Ekim, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Harbiye Açıkhava'nın kulisinde hayatının şokunu yaşadı! - Son Dakika Magazin


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